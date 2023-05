Hier läuft AS Rom vs. FC Sevilla im TV und Live-Stream

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

José Mourinho steht mit der AS Rom im Finale der Europa League

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) ist es soweit: Im Finale der Europa League trifft die AS Rom auf den FC Sevilla. Wo ist die Begegnung im TV und Live-Stream zu sehen? sport.de gibt den Überblick.

2022 gewann die AS Rom mit Trainer-Legende José Mourinho die Conference League. Nun ist der Serie-A-Klub nur noch einen Sieg davon entfernt, auch in diesem Jahr eine europäische Trophäe in die Höhe recken zu können. Doch im Finale der Europa League wartet auf die Roma eine echte Herkulesaufgabe.

Denn am Mittwochabend (21:00 Uhr) steht den Giallorossi in der Puskas-Arena in Budapest der FC Sevilla gegenüber. Die Andalusier gelten als absolute Europa-League-Experten und konnten den Wettbewerb bereits viermal gewinnen. Einen echten Favoriten im Endspiel in der ungarischen Hauptstadt gibt es nicht.

Wo läuft das Finale der UEFA Europa League im TV und Live-Stream?