Wechsel vom Tisch? Bayern erster Ansprechpartner für Davies

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Alphonso Davies trägt seit 2019 das Trikot des FC Bayern

Der FC Bayern will den Vertrag mit Alphonso Davies verlängern, doch der Linksverteidiger zögert. Auch deshalb sollen andere Klubs wie Real Madrid die Entwicklungen um den Kanadier genau im Blick behalten. Offenbar stehen aber die Chancen nicht schlecht, dass Davies seinen Vertrag doch noch in diesem Jahr in München verlängert.

Alphonso Davies ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Die Münchner möchten die Zusammenarbeit vorzeitig ausweiten. Das Personalbeben in der Führungsetage erschwert dieses Vorhaben jedoch.

"Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden", wurde Davies' Berater Nedal Househ zuletzt in der "Bild" zitiert.

Eine Entwicklung, die auch andere Top-Klubs auf den Plan gerufen haben könnte. So sollen unter anderem Real Madrid und Manchester City den Linksfuß genau im Blick haben und die Entwicklung des Youngsters aus Nordamerika intensiv verfolgen.

FC Bayern der erste Ansprechpartner für Davies

Dass Davies den FC Bayern im Sommer verlässt, ist aber laut "Sport1"-Reporter Kerry Hau äußerst unwahrscheinlich, wie er im Podcast "Die Bayern-Woche" verriet. Der deutsche Rekordmeister sei für den 22-Jährigen weiterhin "der erste Ansprechpartner". Eine Verlängerung des Vertrages über 2025 hinaus könnte dem Journalisten zufolge daher noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Auch "Sky" hatte zuletzt berichtet, dass der 39-fache Nationalspieler beim FC Bayern als "unverkäuflich" gilt. Nach Informationen von "Sport1" gibt es im Verein sowieso keinerlei Zweifel am Verbleib von Davies, der zuletzt sogar von seinem Kumpel David Alaba als mögliches Transferziel der Königlichen vorgeschlagen worden sein soll.

Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten im Trikot der Münchener. Zwischen 2019 und 2021 bildeten sie einen wichtigen Teil der Bayern-Viererkette, bevor es David Alaba ablösefrei zu Real Madrid zog. Dass Davies ihm in naher Zukunft folgt, ist wohl auszuschließen.