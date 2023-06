Hier läuft das Champions-League-Finale live im Free-TV

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Erling Haaland (r.) steht mit Manuel Akanji im Finale der Champions League

Wer besteigt den Fußball-Thron in Europa und wird neuer Champions-League-Sieger. Am Samstagabend stehen sich ab 21:00 Uhr Manchester City und Inter Mailand im Endspiel der Königsklasse gegenüber. Hier läuft ManCity vs. Inter Mailand live im Fernsehen und Stream.

Am Samstagabend blickt Fußball-Europa nach Istanbul. Im Atatürk Stadion treten Manchester City und Inter Mailand gegeneinander an, um den neuen Titelträger in der Champions League zu ermitteln.

Gesucht wird der Nachfolger von Rekordsieger Real Madrid. Der Titelverteidiger hatte im Halbfinale gegen die Cityzens das Nachsehen, unterlag im endscheidenden Rückspiel klar und deutlich mit 4:0.

Für die Sky Blues von Star-Trainer Pep Guardiola wäre es der erste Triumph überhaupt in der Königsklasse. In den vergangenen Jahren war ManCity immer wieder zum Teil spektakulär gescheitert.

Von seiner Rückkehr auf den Fußball-Thron Europas träumt derweil Inter Mailand. Die Nerazzurri triumphierten zuletzt vor 13 Jahren im wichtigsten Europäischen Vereinswettbewerb, schlugen damals im Endspiel von 2010 den FC Bayern mit 2:0.

Wer setzt sich durch im mit Spannung erwarteten Endspiel von Istanbul? Und wo wird die Partie Manchester City gegen Inter Mailand live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft das Champions-League-Finale live im TV und Stream