Bericht: BVB verschenkt Bankdrücker

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Thomas Meunier (r.) wird den BVB wohl verlassen

Dass sich Thomas Meunier und der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Sommer nach drei Jahren trennen werden, gilt schon lange als offenes Geheimnis. Der BVB ist nun offenbar sogar bereit, den Außenverteidiger zum Nulltarif ziehen zu lassen.

Wie die spanische "AS" berichtet, will Borussia Dortmund Thomas Meunier im Sommer unbedingt loswerden. Daher seien die Verantwortlichen des Revierklubs bereit, den Belgier zu verschenken, sprich keine Ablöse zu verlangen.

Im Winter hatte es noch Berichte gegeben, nach denen der BVB 15 Millionen Euro Ablöse für Meunier gefordert hat.

Der Vertrag des belgischen Nationalspielers bei Borussia Dortmund ist eigentlich noch bis 2024 datiert. Eine Zukunft im Team von Trainer Edin Terzic hat der Abwehrspieler allerdings nicht.

In der abgelaufenen Saison stand Meunier in nur 16 Pflichtspielen auf dem Platz. Verletzungen warfen den 31-Jährigen immer wieder zurück, bis er schließlich aussortiert wurde. Zwei Mal wurde er sogar zur Reservemannschaft in die 3. Liga degradiert.

Als Favorit im Poker um Meunier gilt der FC Barcelona. "AS" zufolge sind die Katalanen das Wunschziel des Routiniers.

Leihgabe des FC Bayern als Wunschlösung des FC Barcelona?

Bei Barca ist Meunier aber wohl nur dritte Wahl. Die eigentlichen Wunschlösungen Juan Cancelo, der von seiner Leihe zum FC Bayern zu Manchester City zurückkehrt, oder Juan Foyth vom FC Villarreal seien schlichtweg finanziell nicht realisierbar.

Neben dem FC Barcelona sollen auch die beiden italienischen Topklubs Inter Mailand und Juventus Turin die Fühler nach Meunier ausgestreckt haben. Laut "AS" hat das Serie-A-Duo dem BVB-Profi bereits ein Angebot unterbreitet.

Thomas Meunier wechselte im Sommer 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zur Dortmunder Borussia. Seitdem absolvierte der Belgier insgesamt 75 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben.