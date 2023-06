Ex-BVB-Star greift nach Triple: "Sehr speziell"

IMAGO/Mateusz Porzucek

Manuel Akanji greift mit ManCity nach dem Henkelpott

Dass Manuel Akanji unter Startrainer Pep Guardiola derart bei Manchester City einschlagen würde, hätte der Verteidiger bei seinem Wechsel vor bald einem Jahr wohl selbst nicht geglaubt. Im Sommer 2022 verließ Akanji den BVB, um auf der Insel den nächsten Karriereschritt zu gehen - eine goldrichtige Entscheidung.

Rund um seinen Abschied von Borussia Dortmund meldeten sich vor allem die vielen Zweifler zu Wort, die dem Schweizer Nationalspieler den Schritt zu ManCity nicht zugetraut hatten.

Akanji strafte alle Kritiker Lügen und gehört in seinem ersten Jahr beim alten und neuen englischen Meister zum absoluten Stammpersonal. Wettbewerbsübergreifend hat der 27-Jährige bereits 47 Pflichtspiele für Manchester City bestritten, erzielte dabei einen Treffer.

Am Samstagabend steht er dann ab 21:00 Uhr vor dem wichtigsten Spiel seiner bisherigen Karriere, wenn er mit den Cityzens in Istanbul im Champions-League-Endspiel gegen Inter Mailand antritt.

"Ich habe bei ManCity unterschrieben, um solche Momente erleben zu können. Aber es ist schon sehr speziell, wenn man sieht, wo ich vor zehn Monaten gestanden habe und wo ich jetzt bin", gab der Defensivspieler im Interview mit der Schweizer Zeitung "Blick" zu.

Akanji bestritt 119 Bundesliga-Spiele für den BVB

In dem Gespräch verriet er auch sein vermeintliches Erfolgsgeheimnis, welches ihm unter Pep Guardiola auf Anhieb zum unumstrittenen Stammspieler verholfen habe: "Ich bin mir treu geblieben, habe in jedem Training Gas gegeben und versucht, in jedem Spiel meine bestmögliche Leistung abzurufen, um den Trainer und meine Mitspieler von mir zu überzeugen. Mein Ziel, sich von Spiel zu Spiel zu verbessern, habe ich geschafft."

Am Samstagabend winkt Akanji nun der bereits dritte Titel mit Manchester City, nachdem er zuvor bereits englischer Meister und FA-Cup-Sieger geworden war.

Für den BVB bestritt Akanji zwischen 2018 und 2022 119 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei vier Treffer.