Brisantes Transfer-Gerücht beim FC Bayern

IMAGO/Peter Byrne

Aaron Ramsdale (r.) wird beim FC Bayern gehandelt

Dass der FC Bayern weiter nach Verstärkung für die Sechs sucht, ist hinlänglich bekannt. Doch auch auf einer anderen Position soll sich der deutsche Rekordmeister mit einem potenziellen Neuzugang beschäftigen - und das ist durchaus brisant.

Wie die "Daily Mail" berichtet, beobachten die Münchner die aktuelle Situation von Torhüter Aaron Ramsdale vom FC Arsenal. Er sei an der Säbener Straße als möglicher Langzeit-Nachfolger von Manuel Neuer im Gespräch, heißt es.

Der viermalige englische Nationalkeeper ist bei den Gunners nicht mehr die unumstrittene Nummer eins. Stattdessen plant Teammanager Mikel Arteta eine Art Rotationsmodell mit Sommer-Neuzugang David Raya - keine schöne Situation für Ramsdale, der in der vergangenen Saison alle 38 Premier-League-Spiele für den Vizemeister bestritten hatte.

Brisant ist das Gerücht deswegen, weil der FC Bayern auf der Torhüter-Position eigentlich so bald wie möglich wieder auf Platzhirsch Neuer setzen will.

Der 37-Jährige arbeitet nach seiner schweren Ski-Verletzung derzeit an seinem Comeback. Sein Vertrag läuft allerdings im kommenden Sommer aus.

Neben Neuer stehen noch Ersatzmann Sven Ulreich sowie seit kurz vor Ende der abgelaufenen Transferperiode auch Daniel Peretz im Kader des FC Bayern.

Konkurrenz für den FC Bayern

Der 23 Jahre alte Israeli, der von Maccabi Tel Aviv kam, gilt als großes Talent auf seiner Position. Klar ist aber: Der nur zwei Jahre ältere Ramsdale verfügt über deutlich mehr Erfahrung als Peretz.

Insgesamt 151 Partien in Englands höchster Spielklasse stehen schon in seiner Vita. Sowohl bei der EM 2021 als auch bei der WM 2022 schaffte er es in den Turnier-Kader der Three Lions, blieb dabei jeweils aber ohne Einsatz.

Neben dem FC Bayern soll auch der FC Chelsea an Ramsdale interessiert sein. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 40 Millionen Euro taxiert.