Ancelotti warnt Real-Stars vor Union Berlin

Carlo Ancelotti und Real Madrid treffen in der Champions League auf Union Berlin

Am Mittwoch steigt für Union Berlin die mit großer Vorfreude und Spannung erwartete Champions-League-Premiere. Gegner ist ausgerechnet der wohl größte Klub der Welt: Königsklassen-Rekordsieger Real Madrid. Doch obwohl die Unterschiede zwischen den beiden Klubs kaum größer sein könnten, ist Real-Coach Carlo Ancelotti vor den Eisernen gewarnt.

Union Berlin sei zwar ein neuer Name in der Champions League, sagte Carlo Ancelotti am Dienstag auf der Spieltags-PK, "aber wenn sie hier sind, dann weil sie im letzten Jahr sehr gut gespielt haben. Sie spielen mit großer Intensität, sehr großer. [...] Sie haben keine namhaften Individualisten, aber sie sind ein echtes Team", lobte der Italiener den Bundesligisten, der zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Bernabéu antreten wird.

Das Union-Team bezeichnete der Real-Trainer als "gut organisierte, kraftvolle und solide" Mannschaft. "Wir werden mit der nötigen Intensität in das Spiel gehen müssen", nahm er seine Profis in Pflicht.

Real Madrid für Ancelotti nicht der Topfavorit

Trotz der lobenden Worte für den Bundesligisten ist Ancelotti natürlich bewusst, dass seine Mannschaft als haushoher Favorit in die Partie gehen wird. Als Topfavorit auf den Titel betrachtet der Coach sein Team jedoch nicht. Das ist für ihn auch in diesem Jahr Manchester City.

"Sie sind die Favoriten, weil sich die Mannschaft, die den Titel im letzten Jahr gewonnen hat, kaum verändert hat. Allerdings gibt es in der Endphase der Champions League auch immer wieder Überraschungen", betonte Ancelotti. Real Madrid betrachte sich selbst nicht als Favoriten, ergänzte der Coach: "Und das wird City auch nicht tun. Ich habe sie nur genannt, weil sie der Titelverteidiger sind."

ManCity hatte im vergangenen Jahr den ersten CL-Titel seiner Vereinsgeschichte gewonnen. Im Finale setzte sich das Team von Pep Guardiola knapp mit 1:0 gegen Inter Mailand durch.