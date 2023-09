Gladbach und BVB im Transferduell um Besiktas-Star?

IMAGO/Seskimphoto

Der BVB und Gladbach beobachten angeblich Gedson Fernandes (m.)

Bei Besiktas Istanbul gehört Gedson Fernandes zu den wichtigsten Spielern. Die guten Leistungen des 24-Jährigen sind auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Unter anderem sollen der BVB und Gladbach den Mittelfeldstrategen auf dem Zettel haben.

2022 wechselte Gedson Fernandes für rund sechs Millionen Euro aus Lissabon von Benfica SL zu Besiktas in Istanbul. Bei dem Top-Klub aus der Süper Lig gehört der Portugiese seitdem zum Stammpersonal. In der laufenden Saison stand der zentrale Mittelfeldspieler in zehn von elf Spielen in der Startelf.

Insbesondere die Leistungen des 24-Jährigen seit der Rückrunde der vergangenen Saison führen dazu, dass auch Vereine außerhalb der Türkei Interesse an dem zweifachen Nationalspieler zeigen. Unter anderem sollen Gladbach, der BVB und auch Atletico Madrid die Entwicklung von Fernandes genau im Auge behalten.

BVB: Gedson Fernandes verlängerte erst kürzlich bei Besiktas

Das berichtet die türkische Tageszeitung "Sabah". Die Sportzeitung "Fanatik" will zudem erfahren haben, dass Scouts der Bundesligisten den Mittelfeld-Motor bereits live vor Ort genau unter die Lupe genommen haben. Demnach stand Fernandes beim Auswärtsspiel der Schwarzen Adler gegen den Club Brügge in der Conference League unter Beobachtung.

Billig wird der ehemalige U17-Europameister aber sicherlich nicht. Schließlich verlängerte Fernandes seinen Vertrag beim türkischen Spitzenklub erst vor kurzem bis 2027. Interessierte Vereine werden daher wohl tief in die Taschen greifen müssen, zumal der Besiktas-Vorstand zuletzt betonte, dass man Fernandes unbedingt halten wolle.

Sollte sich der Achter, der auch im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, jedoch in diesem Tempo weiterentwickeln und seine guten Leistungen auch weiterhin auf den Rasen bringen, so wird Fernandes früher oder später Besiktas entwachsen.