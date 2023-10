IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bedient sich der FC Bayern bei RB?

In den letzten Jahren machten sich die Klubs aus dem Fußball-Kosmos von Red Bull als ausgezeichnete Nachwuchsschmieden einen Namen. Von dieser Arbeit will nun offenbar auch der FC Bayern profitieren.

Der englischen Zeitung "Evening Standard" zufolge umgarnt der Rekordmeister nämlich ein Top-Talent aus dem RB-Konstrukt: den erst 15-jährigen Julian Hall von den New York Red Bulls.

Hall gilt als klassischer inverser Flügelspieler, der am liebsten über die linke Seite kommt, um mit seinem starken rechten Fuß nach innen zu ziehen. Neben seinen Abschlussqualitäten zeichnet ihn vor allem seine Dynamik aus.

Der Flügelstürmer gab vergangene Woche sein Debüt in der MLS und stieg damit zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profi-Liga auf. In der Junioren-Nationalmannschaft der USA spielt er ebenfalls bereits eine wichtige Rolle.

Mit seinem Interesse ist der FC Bayern aber wohl nicht allein. Auch der FC Chelsea, Manchester United, Manchester City und Real Madrid beobachten laut "Evening Standard" die Entwicklung des Youngsters genau. Chelsea will Hall demnach sogar bald zu einem Probetraining einladen.

Allerdings ist längst nicht ausgemacht, dass das Top-Talent demnächst überhaupt auf den Markt kommt. In New York läuft der Vertrag des Angreifers noch bis Dezember 2026. Im Fußball-Imperium von RB dürfte man zudem bereits Pläne haben, wie es danach weitergehen soll.

Mit Satelliten- und Farmteams werden rund um den österreichischen Getränkehersteller seit Jahren systematisch Talente gefördert, um sie an das höchste europäische Niveau heranzuführen.

Der finale Schritt in dieser Kette war zuletzt meist der Wechsel von RB Salzburg zu RB Leipzig, den in der jüngeren Vergangenheit etlicher Spieler wie Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai oder Konrad Laimer vollzogen haben.