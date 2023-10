Davies-Transfer 2024? Real Madrid hofft auf "Kroos-Deal"

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Der Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern läuft 2025 aus

Der Transfer von Alphonso Davies steht bei Real Madrid nach wie vor weit oben auf der Wunschliste. Geht es nach den Königlichen, könnte der Wechsel des Kanadiers vom FC Bayern zum spanischen Rekordmeister ähnlich ablaufen, wie einst der von Toni Kroos.

Dass Real Madrid mit einer Verpflichtung von Alphonso Davies flirtet, ist hinlänglich bekannt. Im Sommer 2024 wollen die Königlichen einen ersten konkreten Vorstoß wagen. So berichtet es unter anderem die Sportzeitung "AS".

Zwei Dinge sollen Real Madrid besonders positiv stimmen. Zum einen die Laufzeit von Davies' Vertrag beim FC Bayern, der bereits 2025 endet. Zum anderen die Tatsache, dass es bislang keine Anzeichen für eine Vertragsverlängerung des Außenverteidigers gibt.

Real hofft auf "Vertrags-Rabatt" vom FC Bayern

Laut "AS" hofft Real daher im Fall von Davies auf einen zweiten "Kroos-Deal". Auch den Mittelfeldspieler hatten die Madrilenen im Sommer 2014 ein Jahr vor dem Ende seines Bayern-Vertrags verpflichtet - für einen "Schnäppchenpreis" von nur 25 Millionen Euro. Auf einen ähnlichen "Vertrags-Rabatt" hoffe man nun auch im Fall von Davies, berichtet die Zeitung.

Zwar sollen die Real-Bosse trotz geringer Restlaufzeit mit einer hohen Ablöseforderung der Münchner rechnen. Allerdings, so die Überzeugung in der königlichen Chefetage, werde in den Verhandlungen mit dem FC Bayern am Ende der "gesunde Menschenverstand" der Münchner dafür sorgen, dass der Preis nicht exorbitant hoch angesetzt wird.

Real schafft Kader-Platz für Alphonso Davies

Um Platz im Kader für Davies zu schaffen, haben die Königlichen laut "AS" schon längst eine weitere Transfer-Entscheidung getroffen. Und zwar wird Ferland Mendy den Verein spätestens im nächsten Sommer verlassen müssen. Der Franzose steht schon länger auf der Streichliste, bisher hat Real aber keinen Abnehmer gefunden.

Um das Problem zu lösen, ist Real Madrid dem Bericht zufolge aber bereit, seine Ablöseforderung für Mendy signifikant zu senken - um sich am Ende ohne weitere Hürden den großen Wunsch von der Davies-Verpflichtung zu erfüllen.