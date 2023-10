Weltklasse-Wirtz verzaubert die Bundesliga

IMAGO/Laci Perenyi

"Weltklasse": Florian Wirtz von Bayer Leverkusen lässt sich feiern

Bayer Leverkusens Youngster Florian Wirtz verzaubert mit seinem magischen Solo-Treffer die Fußball-Bundesliga. Trainer, Mitspieler und Gegner staunen.

Florian Wirtz kuschelte sich tief in seine Winterjacke ein, drehte die gewohnte Ehrenrunde und verschwand wortlos in der Kabine. Die Lobeshymnen übernahmen nach seiner Zaubershow andere. "Weltklasse", "überragend" - einfach nicht zu verteidigen. Mit seinem magischen Solo-Lauf zum 1:0 erinnerte der Ballkünstler an legendäre Treffer von Lionel Messi, Diego Maradona oder Augustine "Jay-Jay" Okocha.

"Um ehrlich zu sein, habe ich so ein besonderes Tor nicht oft gesehen", sagte Bayer-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso, der in seiner so erfolgreichen Karriere doch wirklich schon einiges erlebt hat, nach dem 2:1 (1:0) gegen den SC Freiburg: "Es gibt etwas, was ich ihm nicht beibringen kann - zum Beispiel heute."

Alonso zählte auf: "Leroy Sané, Jamal Musiala, Flo - es gibt nicht viele Spieler in der Bundesliga, die eine so besondere Aktion machen können", sagte der 41-Jährige Spanier: "Das Tor war brutal, er wird sich sicher noch in vielen Jahren daran erinnern."

Über Instagram meldete sich Wirtz dann doch noch. "Ich liebe dieses Team", schrieb der Nationalspieler zu einem Jubelbild nach seinem Führungstreffer (36.), der Mitspieler, Trainer und Gegner ins Staunen versetzte.

Bayer-Keeper Hradecky über Wirtz: "So macht er das auch mit mir im Training"

Wirtz verwandelte die BayArena in eine Zirkus-Manege, ließ seinen Gegenspieler Nicolas Höfler wie einen Amateurkicker aussehen und gleich dreimal ins Leere rutschen. Mit dem 14. Ballkontakt in einem einzigen Dribbling streichelte er den Ball mit links ins lange Eck.

"Überragend, so macht er das auch mit mir im Training", sagte Bayer-Keeper Lukas Hradecky: "Heute war er weltklasse, das war der Dosenöffner. Wenn er so spielt, ist er kaum zu stoppen."

Das sahen auch die Gegner so. "Florian Wirtz ist nicht zu verteidigen", stellte Freiburg-Coach Christian Streich fest. "Bei so einer guten Mannschaft noch herauszuragen, das spricht für ihn", meinte SC-Kapitän Vincenzo Grifo.

Auch das zweite Tor durch DFB-Kollege Jonas Hofmann (60.) legte Wirtz nach einem traumhaften Solo aus der eigenen Spielhälfte auf. Schon unter der Woche hatte er beim 5:1 in der Europa League gegen Qarabag Agdam mit einem Tor und drei Vorlagen überragt. Am Mittwoch (18:00 Uhr/Sky) steht für den Liga-Primus nun im Pokal die Pflichtaufgabe beim Drittligisten SV Sandhausen an.

Dort soll es weniger spannend werden. "Es ist auch schön, auch mal so zu gewinnen, ein bisschen zu leiden am Ende", sagte Bayer-Spielführer Hradecky: "Die Standards sind ein Thema bei uns, aber sonst haben wir alles kontrolliert."

Vor allem dank der nächsten magischen Wirtz-Show.