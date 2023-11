Medien: Tuchel wünscht sich Spanien-Star beim FC Bayern

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Marcos Llorente soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Dass der FC Bayern die Augen nach Verstärkungen für die Mittelfeldzentrale offen hält, ist kein Geheimnis, ein Star aus der spanischen Primera División soll nun angeblich auf dem Einkaufszettel der Münchner stehen.

Marcos Llorente von Atlético Madrid soll in den Fokus des FC Bayern gerückt sein. Das berichtet das spanische Portal "fichajes.net". Demnach hat der deutsche Rekordmeister "großes Interesse" daran, den 28-Jährigen zu verpflichten.

Es handele sich um den "ausdrücklichen Wunsch" von Trainer Thomas Tuchel, heißt es in dem Bericht. Aufgrund seines Vielseitigkeit soll Llorente das "Topziel" der Münchner sein. Llorente kam in seiner Laufbahn beinahe schon auf jeder Position zum Einsat, sammelte allerdings die meiste Erfahrung im defensiven Mittelfeld. Genau der Position, auf der Tuchel Bedarf sieht.

Ein Transfer soll ursprünglich für de Sommer 2024 angestrebt worden sein, könnte aber auch schon im Januar über die Bühne gehen, so die Mitteilung.

Günstig dürfte ein Kauf allerdings nicht werden. Der Spanier steht in der Hauptstadt noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag. Außerdem sollen auch die extrem geldschweren Klubs aus Saudi-Arabien ein Auge auf Llorente geworfen haben.

Wechsel zum FC Bayern "nicht völlig ausgeschlossen"

Die Chancen des FC Bayern ordnet "fichajes.net" durchaus gut ein. Obwohl der spanische Nationalspieler bei Atlético gesetzt ist, sollen die Rjiblancos mit dem Gedanken spielen, Llorente zu veräußern. Ein Deal sei zumindest "nicht völlig ausgeschlossen".

Befeuert werden die Gerüchte sicherlich von jüngeren Aussagen von Bayern-Patron Uli Hoeneß, der bei "Sky" zuletzt betonte, "unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist". Damals stellte Hoeneß allerdings auch die Bedingung auf, dass man noch in allen drei Wettbewerben vertreten sein müsse. Dies ist seit dem überraschenden Pokalaus in Saarbrücken am Mittwochabend nicht mehr der Fall.

Marco Llorente stammt aus der Jugend von Real Madrid, bei den Königlichen machte er auch seine ersten Schritte im Profigeschäft und absolvierte 39 Pflichtspiele, ehe er 2019 zum Statdrivalen Atlético wechselte. Dort stehen bislang 163 Einsätze, 23 Tore und 24 Vorlagen zu Buche. Auffällig: In seiner Profikarriere kassierte Llorente noch keinen Platzverweis.