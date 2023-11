Scholl packt über Verhältnis zu Kahn aus

Revierfoto

Mehmet Scholl spielte den Großteil seiner Karriere für den FC Bayern

Mehmet Scholl und Oliver Kahn feierten beim FC Bayern einst große Erfolge zusammen. Doch in der Kabine trafen auch zwei echte Persönlichkeiten aufeinander. Dass dies nicht immer einfach war, gab Scholl nun offen zu.

"Ich war froh, diesen Typen hinter mir im Tor zu haben. Er sucht Seinesgleichen", erklärte Scholl im "Sky"-Format "Meine Geschichte".

"Auf der anderen Seite ist die menschliche Komponente. Wir kannten uns aus Karlsruhe, seit er 13 und ich elf war. Und dann saßen wir auch bei Bayern München zehn Jahre in der Kabine gegeneinander - äh, ich meine nebeneinander. Das ist ein interessanter Versprecher", fuhr der 53-Jährige fort.

Scholl wechselte 1992 von KSC zum FC Bayern. Kahn vollzog zwei Jahre später den gleichen Schritt. "Ich würde sagen, dass wir auf den Platz gegangen sind und wussten, dass wir uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen konnten", verriet Scholl.

Scholl: "In schlechten Zeiten waren wir gegenseitig Luft"

Gleichzeitig deutete der Ex-Nationalspieler an, dass es auf der zwischenmenschlichen Ebene nicht immer einfach war.

"In der Kabine hatten wir auch echt gute Zeiten - das bedeutet, dass wir uns schon mal gegrüßt haben. Das waren dann wirklich die guten Zeiten. In schlechten Zeiten waren wir gegenseitig Luft", so Scholl in dem Gespräch mit dem TV-Sender.

Sowohl Scholl als auch Kahn wurden mit dem FC Bayern jeweils acht Mal Deutscher Meister. 1996 gewannen sie den UEFA-Cup. 2001 triumphierte das Duo zusammen in der Champions League.

Nach der aktiven Karriere arbeiteten Scholl und Kahn unter anderem als TV-Experten. Während es um den Ex-Mittelfeldmann in den vergangenen Jahren eher ruhig war, arbeitete der "Titan" bis Ende Mai 2023 noch als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern. Kurz nach dem Gewinn der Meisterschaft trennten sich die Münchner von Kahn und ernannten Jan-Christian Dreesen zum Nachfolger.