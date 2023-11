Englische Topklubs machen Jagd auf BVB-Juwel

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Youngster Jamie Bynoe-Gittens (r.) soll Interesse in der Premier League geweckt haben

Erst Anfang Oktober hat Jamie Bynoe-Gittens seinen Vertrag bei Borussia Dortmund langfristig bis 2028 verlängert. Dennoch wird das 19 Jahre alte BVB-Juwel immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Nun sollen Topklubs aus der Premier League die Fühler ausgestreckt haben.

Laut dem türkischen Transferexperten Ekrem Konur sind der FC Arsenal, Manchester United und der FC Chelsea an einer Verpflichtung von Bynoe-Gittens interessiert. Demnach plant das Trio eine Offerte für den Flügelstürmer. Wann genau diese erfolgen soll, wird allerdings nicht verraten.

Das Portal "Don Diario" handelte Bynoe-Gittens zuletzt auch bei Real Madrid.

Bynoe-Gittens soll beim BVB eine Ära prägen

Doch dass der englische U21-Nationalspieler den BVB zeitnah verlässt, gilt als sehr unwahrscheinlich. Bei Borussia Dortmund soll der Angreifer eine Ära prägen. "Jamie ist ein Versprechen für die Zukunft", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl zur kürzlich erfolgten Vertragsverlängerung bis 2028.

Der BVB sei "überzeugt davon, dass seine Entwicklung längst nicht abgeschlossen ist und freuen uns, dass sich Jamie trotz des großen Interesses mehrerer Topklubs in Europa vorzeitig für eine langfristige Zukunft beim BVB entschieden hat", betonte der Ex-Profi weiter.

Bynoe-Gittens selbst zeigte sich "stolz", dass ihm Borussia Dortmund die Gelegenheit gegeben habe, "einen so langfristigen Vertrag zu unterschreiben". "Ich fühle mich unglaublich wohl in dieser Mannschaft, in dieser Stadt, in diesem Stadion. Der BVB war immer mein erster Ansprechpartner, weil er über viele Jahre hinweg gezeigt hat, dass er jungen Spielern Einsatzzeit auf höchstem Niveau gibt, wenn sie durch Leistung überzeugen", verriet der Teenager weiter.

Der 19-Jährige wechselte 2020 aus der Jugendabteilung von Manchester City nach Dortmund. Für die Profis der Schwarz-Gelben absolvierte er seitdem 30 Pflichtspiele. Drei Tore und zwei Assists stehen zu Buche.