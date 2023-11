Enthüllt: FC Schalke 04 wollte Star-Trainer

IMAGO/JAVIER VALDES/PHOTOSPORT

Marcelo Bielsa wäre offenbar beinahe beim FC Schalke 04 gelandet

Zahlreiche Trainer versuchten sich in den letzten Jahren beim FC Schalke 04. Nun kommt heraus: Die Königsblauen standen im Herbst vergangenen Jahres dicht vor der Verpflichtung eines internationalen Star-Trainers. Doch die Wahl fiel letztlich auf Thomas Reis - der mittlerweile schon wieder ersetzt wurde.

Der FC Schalke 04 war in der Hinrunde der vergangenen Saison an einer Verpflichtung von Marcelo Bielsa dran. Das berichten der "kicker" und "Bild".

S04-Sportvorstand Peter Knäbel befand sich sogar in konkreten Verhandlungen mit dem erfahrenen Argentinier, der Nachfolger von Frank Kramer werden sollte. Kramer war im Oktober 2022 nach nur zehn Liga-Spielen entlassen worden.

Bielsa war den Berichten zufolge ernsthaft an einem Engagement auf Schalke interessiert. Der 68-Jährige war seit seiner Entlassung beim englischen Klub Leeds United im Februar 2022 ohne Anstellung, mit Knäbel sollen Treffen stattgefunden haben, in denen auch über das mögliche Gehalt gesprochen wurde.

FC Schalke 04 entschied sich gegen Bielsa

Schalke hätte Bielsa sicherlich eine stattliche Summe anbieten müssen, um den Trainer-Hammer zu besiegeln. Wohl auch deshalb sagte der Revierklub letztlich ab - und entschied sich für den Ex-Bochumer Thomas Reis. Der zahlte einen Teil seiner Ablöse, die sich auf rund 300.000 belaufen haben soll, sogar aus eigener Tasche.

Marcelo Bielsa, der internationale Bekanntheit durch seine Arbeit als Nationaltrainer Argentiniens (1998-2004) und Chiles (2007-2011) erlangte und in Europa anschließend Klubs wie Athletic Bilbao oder Olympique Marseille trainierte, wurde derweil im vergangenen Mai als Nationalcoach Uruguays angeheuert. Mit der Celeste will sich der erfahrene Trainer, der in seiner Heimat aufgrund seiner Fußballbesessenheit "El Loco" (der Verrückte) genannt wird, für die WM 2026 qualifizieren.

Auf Schalke blieb Thomas Reis unterdessen nur rund ein Jahr Trainer. Zwar hielt Königsblau trotz des Abstiegs am 50-Jährigen fest, nach einem katastrophalen Saisonstart in der 2. Bundesliga wurde er jedoch durch den Belgier Karel Geraerts ersetzt.