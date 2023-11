Trotz Bayern-Klausel: Zirkzee hat andere Pläne

IMAGO/Massimo Paolone/LaPresse

Ex-Bayern-Talent Joshua Zirkzee spielt beim FC Bologna zurzeit ganz groß auf

Joshua Zirkzee ist zurzeit ein gefragter Mann in der Serie A. Mit drei Toren und zwei Vorlagen hat der 22-Jährige großen Anteil daran, dass der FC Bologna auf den sechsten Tabellenplatz kletterte. Der FC Bayern besitzt eine hohe Rückkaufoption für den Niederländer - doch der hat offenbar andere Pläne.

Ein Tor zum 2:2-Endstand gegen Spitzenreiter Inter Mailand, ein Tor zum 1:1 gegen Sassuolo, eine Vorlage zum wichtigen 1:0-Sieg über Lazio Rom: Für Ex-Bayern-Talent Joshua Zirkzee hätten die vergangenen Wochen kaum besser laufen können.

Mit insgesamt drei Saisontreffern und zwei Assists trug der 22-jährige Niederländer entscheidend dazu bei, dass der FC Bologna seit zehn Spieltagen ungeschlagen ist - und als Tabellensechster zu den großen Überraschungen der laufenden Serie-A-Saison gehört.

Italiens Sportzeitungen überschlagen sich mittlerweile mit Elogen auf den Mann, der bis Sommer 2022 beim FC Bayern unter Vertrag stand.

"Leichtigkeit, Raffinesse, Ausbildung, Eleganz, aber auch schöne Tore", attestiert ihm etwa die "Gazzetta dello Sport". Bolognas Trainer Thiago Motta charakterisierte ihn sogar als "Symbol" seiner Mannschaft.

Trotz Millionen-Klausel des FC Bayern: So plant Joshua Zirkzee

Schon im Oktober berichtete "Tuttosport" von einem Interesse des AC Mailand am technisch versierten Mittelstürmer. Ein Transfer dürfte allerdings an eine hohe Ablösesumme gebunden sein.

Zirkzees Vertrag in Bologna läuft nämlich noch bis 2026. Die Rossoblù müssten zudem einen Teil der erwirtschafteten Ablöse an den FC Bayern abdrücken, der eine Rückkaufoption über stolze 40 Millionen Euro für sein einstiges Nachwuchstalent besitzt.

In dieser Woche kochten die Gerüchte um einen Wechsel zum AC Mailand erneut hoch. Milan-Star Rafael Leao soll laut italienischen Medienberichten einen Beitrag in den sozialen Netzwerken geliked haben, der von einem Interesse des AC an Zirkzee handelte.

Zirkzee selbst verwies die Spekulationen jetzt aber ins Reich der Fabeln. "Solche Gerüchte interessieren mich nicht", stellte er im Interview mit der "Gazzetta dello Sport" klar.

Dem Angreifer schwebt offenbar auch nicht vor, Bologna schnell zu verlassen. "Wenn Sie mich fragen, was mir lieber ist - Bologna groß zu machen oder bald für einen großen Verein zu spielen -, dann sage ich Ihnen, dass die richtige Wahl die erste ist: Bologna groß zu machen", erklärte Zirkzee weiter.