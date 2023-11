1. FC Nürnberg schlägt in Paderborn stark zurück

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Lukas Schleimer erzielte das 3:0 für den 1. FC Nürnberg beim SC Paderborn

Der 1. FC Nürnberg hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga gut erholt von der 1:2-Heimniederlage zuletzt gegen den FC Schalke 04 gezeigt. Der Club gewann beim SC Paderborn mit 3:1 (3:0) und feierte somit in den letzten vier Spielen drei Siege.

Jens Castrop (8.) sorgte für das frühe 1:0 der Franken. Kanji Okunuki (39.) und Lukas Schleimer (44.) legten für die stark aufspielenden Nürnberger noch in der ersten Hälfte nach. Castrop sah dann allerdings wegen groben Foulspiels (61.) die Rote Karte. Adriano Grimaldi (78.) gelang das 1:3 für den SCP.

Nürnbergs Verteidiger Jan Gyamerah (24.) hatte zuvor schon das 2:0 auf dem Fuß gehabt, scheiterte aber an Torwart Jannik Huth. Club-Ausnahmetalent Can Uzun, der am Samstag sein 18. Lebensjahr vollendete, scheiterte in der 32. Minute ebenfalls an Huth. Ein Treffer des Teenagers wurde in der 52. Minute wegen eines vorangegangenen Handspiels nach Videobeweis zu Recht nicht gegeben.

Paderborn fand kaum ein Mittel gegen die flüssig kombinierenden FCN-Kicker, die immer wieder Gefahr vor dem Paderborner Tor heraufbeschworen.