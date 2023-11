Nach Tuchel-Zoff: Hamann spricht über Bayern-Knipser Kane

IMAGO/Laci Perenyi

Harry Kane ist die Tormaschine schlechthin beim FC Bayern

Die Analysen des einstigen Nationalspielers Dietmar Hamann in seiner Funktion als "Sky"-Experte hatten zuletzt für mächtig Schlagzeilen gesorgt, waren sie doch bei Cheftrainer Thomas Tuchel auf große Ablehnung gestoßen. Am Samstagnachmittag nun äußerte sich Hamann wieder vor laufender Kamera zu den Münchnern.

Vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim wurde Hamann bei "Sky" nach seiner Meinung zu Superstar Harry Kane gefragt. Der englische Nationalmannschaftskapitän hatte in seinen ersten zehn Liga-Einsätzen bis dato 15 Saisontore erzielt.

Dass der erste 100-Millionen-Transfer in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters derart einschlagen würde, damit hat Hamann nach eigener Aussage nicht gerechnet: "Es ist einfach überraschend! Man darf nicht vergessen, dass er in München wahrscheinlich bessere Mitspieler hat als bei Tottenham."

Vor allem das Auftreten des 30-Jährigen gefällt Hamann, der selbst jahrelang in England bei Newcastle United, dem FC Liverpool und Manchester City aktiv war: "Er ist einfach ein klasse Spieler, ein unheimlich bodenständiger Mann. Wenn du ihn fütterst, ist er unheimlich treffsicher."

Hamann über Kane: "Ein rechter Fuß wie ein Laser"

Auch vor dem siebenmaligen Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski, der für den FC Bayern 238 Tore in 253 Bundesliga-Spielen geschossen hatte, müsse sich Harry Kane nicht verstecken, so Hamann: "Im Abschluss ist er vielleicht sogar besser als Lewandowski. Er hat einen rechten Fuß, der ist wie ein Laser. Er hat alles, was einen guten Stürmer braucht", meinte der 50-Jährige über den Goalgetter der Münchner.

Am vergangenen Mittwoch erst hatte Harry Kane in der Champions League gegen Galatasaray seinen nächsten Doppelpack folgen lassen, nachdem er am Wochenende zuvor im Topspiel bei Borussia Dortmund sogar drei Treffer erzielt hatte.