Verwirrung um Forsberg-Gerüchte bei RB Leipzig

IMAGO/Franziska Gora

Wechsel im Red-Bull-Kosmos ein Thema: Wie geht es für Emil Forsberg weiter?

Weil er bei RB Leipzig nicht mehr zu den unumstrittenen Stammkräften gehört, kamen zuletzt recht konkrete Wechselgerüchte um Emil Forsberg auf. Von einem Winterabschied war sogar die Rede. Doch ganz so weit wie vermutet ist es offenbar noch nicht. Das jedenfalls legt ein neuer Bericht des "kicker" nahe.

Im Winter könnte es im Kader von RB Leipzig zu einigen Veränderungen kommen. "Wenn einer das Thema hat, er möchte was anderes tun, dann werden wir uns damit beschäftigen", sagte Sportchef Rouven Schröder zuletzt der der "Mitteldeutschen Zeitung" und schloss dabei - neben einem möglichen und bereits gehandelten Abgang von Timo Werner - wohl auch Emil Forsberg mit ein.

Der schwedische Nationalspieler soll aufgrund seiner eher geringen Einsatzzeiten nicht mehr vollends zufrieden sein bei den Roten Bullen. Zwar führte Forsberg seine Farben beim 3:1-Erfolg über den SC Freiburg am vergangenen Wochenende sogar erstmals in dieser Saison als Kapitän aufs Feld, doch nach einer guten Stunde musste er bereits wieder vom Rasen.

Passend dazu vermeldete "Bild" am Montag, dass Forsberg sich im Winter umorientieren und zum Schwester-Klub New York Red Bulls in die nordamerikanische MLS wechseln wird. Dort soll der 32-Jährige einen langfristigen Vertrag unterschreiben und als einer von drei so genannten Designated Players noch einmal richtig abkassieren.

Was bei "Bild" allerdings wie ausgemacht herüberkommt, ist laut "kicker" noch keinesfalls in Stein gemeißelt. Demnach befinden sich die Gedankenspiele um einen Wechsel in die USA noch im Anfangsstadium. Und: Auch RB Leipzig hat noch einiges vor der Brust, bevor die Sachsen einem Transfer zustimmen können.

RB Leipzig muss Ersatz für Forsberg suchen

Das Fachmagazin nennt die noch offene Ablöse-Frage. Die Summe für Forsberg müsse stimmen, da sein aktueller Vertrag noch bis Mitte 2025 datiert ist.

Dazu muss ein Ersatz für Forsberg gefunden werden. Ohne einen solchen wäre der Kader sonst nicht mehr adäquat besetzt, heißt es. Denn Dani Olmo gilt als zu verletzungsanfällig, hinter den Spitzen nur auf Xavi Simons allein zu vertrauen, wäre zu gefährlich.

Es gibt also noch viel zu klären beim Tabellenvierten, bevor ein Forsberg-Wechsel tatsächlich konkreter werden könnte.