FC Bayern an Juwel dran? Gerücht stiftet Verwirrung

Wen holt Sportdirektor Christoph Freund zum FC Bayern?

Der FC Bayern sucht auf dem Transfermarkt vermehrt nach jungen Talenten mit Entwicklungspotenzial. Zuletzt kamen Gerüchte um ein Münchner Interesse am Brasilianer Henrique Fabiano do Carmo auf. Doch an diesen Spekulationen ist angeblich überhaupt nichts dran.

Laut "Bild" ist Henrique Fabiano do Carmo nämlich kein Thema beim FC Bayern. Die Münchner Talentspäher beschäftigen sich demzufolge nicht mit dem Mittelfeldspieler.

Das Portal "UOL" hatte zuletzt behauptet, dass der deutsche Rekordmeister den 17-Jährigen schon seit über sechs Monaten im Blick habe. Der FC Bayern hätte demnach mehrfach Scouts zu dessen Heimatklub FC Sao Paulo geschickt, um Informationen über den Spieler einzuholen.

Doch geht es nach "Bild", spielt Henrique Fabiano do Carmo keine Rolle in den Planungen des deutschen Branchenprimus.

FC Bayern setzt auf eigene Nachwuchstalente

Der FC Bayern sucht vermehrt nach jungen, entwicklungsfähigen Talenten. Erst kürzlich verkündeten die Münchner die Verpflichtung von Nestory Irankunda. Der 17-Jährige wechselt im Sommer vom australischen Klub Adelaide United an die Säbener Straße.

Der Bundesligist will künftig vor allem auf Spieler "made by Bayern" setzen, wie es Vereinspräsident Herbert Hainer unlängst auf der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung ausdrückte.

"Jamal Musiala, Josip Stanisic, Frans Krätzig und Alex Pavlovic sollen nur der Anfang sein. Wir brauchen wieder mehr Statement-Spieler made by Bayern, die mit uns Geschichte schreiben", erklärte der 69-Jährige die angestrebte Strategie.

FC Bayern: Henrique Fabiano do Carmo wohl zu teuer

Henrique Fabiano do Carmo wäre für den FC Bayern wohl ohnehin zu teuer.

Laut "UOL" müsste ein interessierter Klub umgerechnet rund 50 Millionen Euro aufbringen, um das Brasilien-Juwel zu verpflichten. Eine Summe, die für den FC Bayern höchstwahrscheinlich zu hoch wäre.