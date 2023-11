Kroos bringt Bayer-Star Wirtz bei Real ins Gespräch

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Toni Kroos zählt zu den absoluten Top-Stars im Kader von Real Madrid

Florian Wirtz ragt bei Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen heraus. Das ist natürlich auch dem ehemaligen Nationalspieler Toni Kroos nicht verborgen geblieben, der den DFB-Profi nun bei seinem Klub Real Madrid ins Gespräch brachte. Unterdessen halten sich die Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern hartnäckig.

Real-Superstar Toni Kroos macht keinen Hehl daraus, wie sehr er die Fähigkeiten seines Landsmannes Florian Wirtz schätzt.

"Welcher Spieler das Potenzial hätte, für Real Madrid zu spielen? Ich sollte einen globaleren Blick haben, aber ich denke an Florian Wirtz. Ich denke, er könnte passen", wird der 33-Jährige in der spanischen Zeitung "Marca" zitiert.

Der 20-Jährige von Bayer Leverkusen hat maßgeblichen Anteil am herausragenden Saisonstart, in elf Liga-Spielen lieferte er drei Tore und fünf Vorlagen. Beinahe alle offensiven Bemühungen laufen über die Nummer Zehn der Werkself, die zudem im Pokal (je ein Tor und eine Vorlage) und in der Europa League (zwei Tore und vier Vorlagen) stark aufspielte.

Längst hat Wirtz Begehrlichkeiten bei den ganz großen Topklubs geweckt. Allen voran der FC Bayern wird seit Monaten schon mit einem Wechsel des Pulheimers in Verbindung gebracht.

Bayer-Sportchef Rolfes: "Sehe ihn auch noch nach der EM bei uns"

Bei Bayer Leverkusen hatte Wirtz aber erst im Sommer 2022 einen neuen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. Günstig dürfte eine Verpflichtung des Rechtsfußes daher keineswegs werden. Ablösesummen in Höhe von mindestens 85 Millionen Euro geistern schon länger durch die Medien, jüngst schätzte das Portal "El Nacional" ein, dass Bayer nicht unter einer Summe in Höhe von 100 Millionen Euro schwach werden dürfte.

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes schiebt einem Wechsel im kommenden Sommer aber derzeit ohnehin einen Riegel vor. "Es braucht jetzt eh keiner wegen Florian zu kommen. Ich sehe ihn auch noch nach der EM bei uns", sagte der 41-Jährige zuletzt im Interview mit der "Bild am Sonntag".