Ex-Bayern-Keeper will zurück nach Deutschland

Renate Feil/M.i.S., via www.imago-images.de

Christian Früchtl (Bildmitte) feierte als Ersatztorwart große Erfolge beim FC Bayern

In seinen insgesamt sieben Jahren beim FC Bayern blieb Christian Früchtl der Durchbruch in der Profi-Mannschaft der Münchner verwehrt. Er bestritt als Torwart lediglich ein Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister, wechselte schließlich im Sommer 2022 nach Österreich zu Austria Wien. Der Traum vom deutschen Bundesliga-Torwart lebt beim Keeper allerdings bis heute weiter.

Früchtl machte im Gespräch mit "Sky" kein Geheimnis daraus, dass er noch immer von der Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus träumt, wo er am 34. Spieltag der Saison 2021/2022 sein bislang einziges Spiel bestritt.

"Natürlich wünsche ich mir, irgendwann bei einem Top-Klub zu spielen. Man weiß nie, wie schnell es geht oder ob es überhaupt kommt", sagte er gegenüber dem TV-Sender auf seine sportliche Zukunft angesprochen.

Bei der Wiener Austria steht Früchtl seit Sommer 2022 unter Vertrag, setzte sich dort mit bis dato 62 Pflichtspiel-Einsätzen als Nummer eins zwischen den Pfosten durch.

Sein Vertrag in der österreichischen Hauptstadt läuft noch bis 2025, laut "Sky"-Informationen kann er den Klub aber gegen eine Ablöse im "niedrigen, einstelligen Millionenbereich" verlassen.

Früchtl mit Austria Wien derzeit Siebter in Österreich

"Zurück nach Deutschland in die Bundesliga zu gehen, wäre schon ein Traum", machte Früchtl aus seinem Karriereziel, ins deutsche Oberhaus zurückzukehren, auch gar keinen Hehl.

In der Saison 2020/2021 hatte es Früchtl schon einmal abseits des FC Bayern versucht, war damals auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg in die 2. Bundesliga gewechselt. Für den Club stand er allerdings kein einziges Mal in einem Pflichtspiel im Tor.

Wohin es Früchtl künftig genau ziehen könnte, ist allerdings noch komplett offen. Er wolle die Angebote, die sich in Zukunft ergeben würden, genauestens abwägen, versicherte der Austria-Schlussmann, der mit seinem derzeitigen Verein auf Platz sieben der Bundesliga-Tabelle in Österreich rangiert.