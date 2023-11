Wiesbadener Siegesserie endet in Fürth

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Die SpVgg Greuther Fürth hat Wiesbaden bezwungen

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach zuletzt vier Siegen in Folge eine Niederlage kassiert. Am 14. Spieltag verloren die Hessen 0:2 (0:1) bei der zuvor punktgleichen SpVgg Greuther Fürth, die damit ihre eigene Siegesserie auf vier Erfolge nacheinander ausbaute.

Armindo Sieb (20.) und Branimir Hrgota (84.) erzielten die Treffer für die Gastgeber, die mit dem Sieg anders als die Wiesbadener den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Lediglich drei Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger vom zweitplatzierten Hamburger SV.

Die Fürther hatten gegen tief stehende Gäste von Beginn an die Spielkontrolle übernommen - die Führung durch Sieb war entsprechend verdient. Im Anschluss traute sich Wiesbaden jedoch immer mehr zu und kam zu guten Chancen, die sie jedoch allesamt ungenutzt ließen.

So auch nach wenigen Sekunden der zweiten Halbzeit: Robin Heußer (46.) kam frei zum Abschluss, scheiterte aber an Jonas Urbig im Fürther Tor. Weil die Hausherren danach wieder die Spielkontrolle gewannen, beruhigte sich die Partie. Vor allem das Pressing der Fürther zeigte Wirkung, die Konsequenz war das späte 2:0.