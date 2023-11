Harry Kanes Zukunftspläne beim FC Bayern enthüllt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Harry Kane spielt seit dem Sommer 2023 beim FC Bayern

Harry Kane ist beim FC Bayern eingeschlagen wie eine Bombe und hat sich schon jetzt in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundesliga eingetragen. Offenbar plant der 30 Jahre alte Engländer ein längeres Gastspiel in München, trotz einer Klausel, die sich sein Ex-Klub Tottenham Hotspur sicherte.

Das zumindest berichtet "Bild"-Reporter Christian Falk. "Es gibt ein 'Matching Right', das Tottenham das Recht einräumt, das erste Angebot abzugeben, sollte Kane irgendwann in der Zukunft München verlassen. Aber ich denke, im Moment gibt es keine Chance auf einen früheren Abschied, seine Karriere beim FC Bayern hat gerade erst begonnen", schrieb der langjährige Beobachter des deutschen Rekordmeisters in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside".

Der Wechsel von seinem Heimatverein an die Säbener Straße sei ein "großer Schritt" für Kane gewesen, blickte Falk zurück, "aber jetzt werden ihm die vielen Vorteile klar, die sich dadurch für ihn ergeben".

Kane habe "mehr Freiheiten, wenn er das Haus verlässt" als zuvor in London, schilderte der Journalist. "Die Menschen in München sind sehr respektvoll und er kann sich ein bisschen freier bewegen. Er ist nicht so zentral im Fokus wie er es in England war."

Bei Kane gebe es daher "keine Gedanken daran, den FC Bayern in den nächsten Jahren zu verlassen", urteilte Falk.

Harry Kane im Trikot des FC Bayern auf Rekordjagd

Dafür spricht auch der langjährige Vertrag bis zum 30. Juni 2027, den der Kapitän und Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft in München unterzeichnete.

Am Wochenende hatte Kane mit seinem 18. Saisontor beim 1:0 gegen den 1. FC Köln zwei weitere Bestmarken aufgestellt.

Noch nie hatte ein Spieler in der Bundesliga-Historie nach zwölf Spieltagen bereits 18 Treffer auf dem Konto. Der bisherige Rekordhalter Gerd Müller hatte 1968/1969 zu diesem Zeitpunkt 17 Mal getroffen.

Außerdem ist Kane nun der Engländer mit den meisten Bundesligatoren in einer Saison. Jadon Sancho hatte 2019/2020 für den BVB 17 Mal eingenetzt.