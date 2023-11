Krösche feiert Entwicklung von SGE-Star: "Deutlich verbessert"

IMAGO/O.Behrendt

Omar Marmoush (r.) spielt ein starkes erstes Halbjahr bei Eintracht Frankfurt

Omar Marmoush hat weniger als ein halbes Jahr gebraucht, um Superstar Randal Kolo Muani nach seinem Abschied in Richtung Paris Saint-Germain bei Eintracht Frankfurt praktisch vergessen zu machen. Es sind aber nicht nur seine bisherigen zehn Pflichtspieltore in seiner ersten SGE-Saison, die den Angreifer so wertvoll machen.

Seine sportlichen Qualitäten ragen als erstes heraus, wenn Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche über den 24-Jährigen spricht, der im Sommer ablösefrei vom VfL Wolfsburg in die Main-Metropole wechselte.

"Seine Laufwege in die Box haben sich deutlich verbessert. Er kommt immer wieder in die Räume, wo er frei ist, und dadurch in gute Abschlusspositionen", wurde Krösche im "kicker" zitiert.

Auch sein Cheftrainer Dino Toppmöller attestierte dem Ägypter einen "sensationellen Entwicklungsschritt" in der bisherigen Hinrunde und führte dazu aus: "Omar ist schwierig zu verteidigen [...] Er ist extrem fleißig, hört zu, hat einfach Bock und hängt sich rein. Die Tore sind die Belohnung."

Großes Lob von Eintracht-Boss Krösche

Der Offensiv-Allrounder, der bisher sechsmal in der Bundesliga, dreimal in der Conference League und einmal im DFB-Pokal für die Hessen getroffen hat, sei aber nicht nur aufgrund seiner entwickelten Abschlussstärke ein echter Hinzugewinn für die Adlerträger, wie SGE-Boss Krösche gegenüber dem "kicker" weiter ausführte: "Omar ist ein verbindender Spieler, der sich mit den einzelnen Gruppen in der Mannschaft gut versteht. Er ist immer fröhlich und verbreitet gute Laune. Zugleich zeigt er von Tag eins an einen enormen Willen."

Der in Cairo geborene und aufgewachsener Angreifer sei "ein richtig guter Junge, der sich nie ausruht und sich für die Mannschaft immer zerreißt. Deswegen ist er auch so wichtig – und wird dafür belohnt", erklärte Krösche die besondere Bedeutung des Sommer-Neuzugangs für die Entwicklung der gesamten Eintracht-Mannschaft.