Nach Derby-Eigentor: So plant der HSV mit Heuer Fernandes

Daniel Heuer Fernandes steht seit 2019 beim HSV im Tor

Mit einem der kuriosesten Eigentore der Zweitliga-Geschichte wurde Daniel Heuer Fernandes ausgerechnet im Stadtderby beim FC St. Pauli zur Schicksalsfigur für seinen Hamburger SV. Trotz seines Mega-Patzers am vergangenen Freitag gilt der Torhüter als klare Nummer eins beim HSV, der dem Klub noch möglichst lange erhalten bleiben soll.

Nachdem in den letzten Wochen schon die Zukunftsfragen bei weiteren Führungsspielern beim HSV, namentlich Sebastian Schonlau und Jonas Meffert, geklärt wurden, soll zeitnah auch die Torwart-Frage gelöst werden.

Klar ist sowohl für HSV-Cheftrainer Tim Walter, als auch für den Klub und dessen Anhänger, dass Daniel Heuer Fernandes trotz seines peinlichen Eigentors weiterhin das volle Vertrauen ausgesprochen wird.

Ausgerechnet im Spitzenspiel der 2. Bundesliga beim Erzrivalen FC St. Pauli hatte der gebürtige Bochumer den Ball in der 27. Minute unglücklich zum 0:2 ins eigene Tor geschlagen und seiner Mannschaft damit einen Bärendienst erwiesen. Das Stadtduell endete immerhin noch mit einem 2:2-Unentschieden.

Heuer Fernandes spielte bislang sieben Mal in der Bundesliga

Der im Sommer 2024 auslaufende Vertrag des HSV-Stammtorwarts soll ungeachtet dieses Missgeschicks unbedingt ausgedehnt werden. Zu konstant und zu gut waren die Leistungen des 31-Jährigen ansonsten seit 2019 für den Hamburger SV.

Nach jüngsten Informationen des "kicker" sollen der Klub und der Torhüter sogar schon recht weit in ihren Gesprächen sein, die Eckdaten sind demnach "weitestgehend abgeklärt".

Heuer Fernandes selbst will wohl unbedingt in der Hansestadt bleiben und sich so den Traum von seiner Rückkehr in die Erstklassigkeit erfüllen. Bis dato bringt es der Schlussmann auf sieben Einsätze in der Bundesliga, allesamt in der Saison 2016/2017 im Trikot des SV Darmstadt 98.

Für den HSV bestritt der Deutsch-Portugiese in den letzten fünf Spielzeiten insgesamt 105 Partien in der 2. Bundesliga.