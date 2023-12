Abschiedsgedanken? Goretzka gewährt seltene Einblicke

IMAGO/HMB Media

Leon Goretzka verlor am Samstag mit dem FC Bayern bei Eintracht Frankfurt

Leon Goretzka ist in der laufenden Saison wieder zu einer festen Größe im Mittelfeld des FC Bayern geworden. Das war zuvor keine Selbstverständlichkeit mehr, hatte er seinen Stammplatz beim Deutschen Fußball-Meister doch zeitweise eingebüßt. Der Nationalspieler gewährte nun seltene Einblicke über seinen Umgang mit dieser schwierigen Phase.

In der aktuellen Spielzeit ist Leon Goretzka unter Cheftrainer Thomas Tuchel absolut gesetzt. Der 28-Jährige bringt es bereits auf 17 Pflichtspiel-Einsätze in der laufenden Saison. Dabei kam der Bayern-Star nicht nur im zentralen Mittelfeld als Box-to-Box-Spieler zum Einsatz, sondern musste in einigen Partien auch als Innenverteidiger aushelfen.

In der Vorsaison hatte sich Goretzka noch vermehrt auf der Bayern-Bank wiedergefunden, sogar über einen Abschied aus München war bereits spekuliert worden. Zu möglichen Wechselwünschen bezog der gebürtige Bochumer nun selbst im "ZDF-Sportstudio" Stellung: "Nee, das war rückblickend eine sehr gute Entscheidung von mir, das ich das nicht so an mich rangelassen habe. Ich war zu 100 Prozent überzeugt, dass ich der Mannschaft im nächsten Jahr helfen kann. Ich bin da bei mir geblieben."

In 2023/2024 setzte Coach Tuchel bislang voll auf den vielseitigen Mittelfeldmann, der nach einem Handbruch im Oktober schon nach zwei Wochen wieder zurückgemeldet hatte, bis zuletzt aber immer noch mit einer Schiene an der linken Hand spielen musste.

Goretzka gesteht: "Keine leichte Zeit"

Bei Goretzka persönlich lief es bis zur Sommerpause in diesem Jahr in sportlicher Hinsicht äußerst dürftig - sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft.

Er selbst machte keinen Hehl daraus, dass die Misserfolge in der letzten Saison ziemlich an die Substanz gingen: "Das Jahr hat für mich oder für uns alle bei der Nationalmannschaft mit dem Ausscheiden bei der WM sehr schlecht geendet und man hat das mit ins neue Jahr genommen. Und auch die Rückrunde bei Bayern mit dem Ausscheiden im Pokal bei Freiburg und dem Ausscheiden in der Champions League gegen City. Da war ich mit Sicherheit nicht an meinem Leistungslimit. [...] Dementsprechend war es keine leichte Zeit."

Vor der Saison 2023/2024 habe Goretzka dann eine hohe Motivation verspürt, sich körperlich wieder auf sein bestes Level zu bringen. Das komme ihm nun zugute, wie er selbst feststellte: "Ich bin bei mir geblieben, meine Sachen gemacht, trainiert so gut es geht, körperlich in eine gute Verfassung gebracht. Und bin dann wieder gut in die Saison gestartet."