Jürgen Klopp beim FC Bayern ins Gespräch gebracht

IMAGO/Nigel Keene

Wird Jürgen Klopp eines Tages Trainer des FC Bayern?

In den vergangenen Jahren wurde Jürgen Klopp immer mal wieder beim FC Bayern gehandelt. Nun wurde der Teammanager des FC Liverpool erneut bei den Münchnern ins Gespräch gebracht.

"Er wäre als Bayern-Trainer, Nationaltrainer und auch als Real-Coach überragend", sagte Alexander Blessin bei "Sport1".

Der 50-Jährige ist Trainer des belgischen Topteams Royale Union Saint-Gilloise und trifft am Donnerstag in der Europa League auf den FC Liverpool.

Blessin und Klopp kennen sich bereits aus der Vergangenheit. "Wir kennen uns und haben einst gegeneinander gespielt", betonte der ehemalige Juniorentrainer von RB Leipzig.

Von Klopp schwärmte Blessin nur in höchsten Tönen: "Ich schätze ihn sehr, weil er ein cooler Typ ist, mit dem man sich gut auch über fußballunspezifische Dinge unterhalten kann."

Wie es für den einstigen Trainer von Borussia Dortmund, dessen Vertrag in Liverpool noch bis 2026 datiert ist, weitergeht, weiß Blessin nicht.

Klopp-Rückkehr zum BVB ausgeschlossen?

"Eine Rückkehr zum BVB schließe ich aus. Nach so vielen erfolgreichen Jahren bei den Reds schließe ich ebenfalls aus, dass Kloppo nochmal etwas in England machen wird. Vielleicht weiß er es schon", so der Saint-Gilloise-Coach.

Blessin ist seit dem Sommer Cheftrainer der Belgier. Nach acht Jahren im Juniorenbereich von RB Leipzig übernahm er 2020 den KV Ostende. Im Januar 2022 ging er zum CFC Genua in die italienische Serie A.

Laut eigener Aussage hätte Klopp bereits mehrfach zum FC Bayern wechseln können. "Ich hätte auch ein paar Mal zu Bayern gehen können. Ich hätte in meinem Leben mehr Titel gewinnen können, ziemlich sicher würde ich sagen - eine gute Chance zumindest. Ich habe es nicht getan", sagte er im Sommer 2022 zum "Telegraph".

Der Vertrag von Bayerns derzeitigem Trainer Thomas Tuchel ist noch bis 2025 gültig. Unumstritten ist der 50-Jährige an der Säbener Straße allerdings nicht. Ein Trainerwechsel zeichnet sich derzeit aber nicht ab.