Heiße Wechsel-Gerüchte um Sturm-Juwel des BVB

Julian Rijkhoff (l.) könnte den BVB verlassen

Borussia Dortmund könnte in der anstehenden Winter-Transferperiode eins seiner größten Offensiv-Talente verlieren. Das BVB-Juwel wird offenbar von seinem Ex-Klub umworben.

"Bild" zufolge beschäftigt sich Ajax Amsterdam mit einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds U19-Torjäger Julian Rijkhoff.

Für den Niederländer wäre ein Wechsel eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Anfang 2021 war er von Ajax zum BVB gewechselt, nicht ohne Nebengeräusche. Dass die Amsterdamer nun über eine Rückholaktion nachdenken, kommt daher durchaus überraschend.

Allerdings wird Ajax im Falle einer Verpflichtung, die dem Bericht zufolge im Januar heiß werden könnte, wohl eine beträchtliche Ablösesumme nach Dortmund überweisen müssen.

Rijkhoffs Vertrag beim BVB läuft noch bis 2026. Vor drei Jahren soll zudem eine ansehnliche Ausbildungsentschädigung im sechsstelligen Bereich für ihn an Ajax geflossen sein.

Seitdem machte der inzwischen 18-Jährige im BVB-Trikot auf sich aufmerksam - zumindest im Nachwuchsbereich. 50 Tore und zwölf Vorlagen in 56 Einsätzen für die U19 der Schwarz-Gelben stehen auf Rijkhoffs Konto. Zudem netzte er 13 Mal in 24 Youth-League-Spielen ein, und legte drei Treffer vor.

BVB: Julian Rijkhoff noch ohne Einsatz für Profis und U23

Der Sprung in den Seniorenbereich blieb ihm bislang aber verwehrt. Zu Saisonbeginn sollte sich Rijkhoff in der U23 in der 3. Liga beweisen, kam dort aber nicht zum Zug - und das, obwohl er und sein Berater Dick van Burik ihn sogar bereits zeitnah in der Profimannschaft sehen.

Der frühere Bundesliga-Profi hatte kürzlich gegenüber "Voetbal International" mit Blick auf Rijkhoffs BVB-Zukunft angekündigt, "den Plan des Vereins mindestens bis zum Winter weiterzuverfolgen".

Sein Schützling habe "die Qualitäten, es in die erste Dortmunder Mannschaft zu schaffen. Wie schnell das geht, bleibt abzuwarten, aber letztlich sollte es nicht allzu lange dauern".