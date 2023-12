BVB-Star spricht erneut von Abschied

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Thomas Meunier (l.) spielt seit 2020 für den BVB

Am vergangenen Spieltag stand Thomas Meunier zum ersten Mal seit 14 Monaten in der Startelf des BVB. Trotzdem will der Belgier den Verein wohl weiterhin verlassen.

Schon im letzten Sommer wäre es fast zu einem Wechsel gekommen. Gegenüber der belgischen Tageszeitung "Het Laatste Nieuws" erklärte der 32-Jährige: "Es war eigentlich abgeschlossen. Aber es war am Ende ein Stühlerücken. Ein Spieler musste noch gehen, damit ich kommen konnte."

Wohin es gegangen wäre? Zurück in die Heimat zum FC Brügge. Von dort aus wechselte der 62-malige belgische Nationalspieler im Sommer 2016 zu Paris Saint-Germain. 2020 kam er dann ablösefrei zu Borussia Dortmund.

Auch Inter Mailand eine Option?

Ob das Thema im Winter oder kommenden Sommer noch einmal heiß wird? Der Vertrag von Meunier in Dortmund läuft im kommenden Sommer aus. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, soll der BVB einem Abgang schon im Winter nicht im Wege stehen.

Bisher stand der Belgier in 77 Partien für die Schwarz-Gelben auf dem Feld. Dabei gelangen ihm drei Treffer und acht Vorlagen.

"Jeder weiß, wie sehr ich den Club Brügge liebe und natürlich würde ich gerne eines Tages nach Brügge zurückkehren. Ich muss einfach spielen. In Dortmund oder in einem anderen Klub", so Meunier weiter. Auch die englische Premier League soll für den Spieler demnach interessant sein.

Womöglich zieht es den dreimaligen französischen Meister aber im Winter nach Italien. Mehreren italienischen Medienberichten zufolge soll Meunier auf dem Zettel von Inter Mailand stehen. Dort wird Meunier als "Plan B" gesehen, sollten die "Nerazzurri" es nicht schaffen, Wunschspieler Tajon Buchanan zu verpflichten.

Der Kanadier ist eigentlich Stürmer, soll von Trainer Inzaghi aber zum Flügelverteidiger umgeschult werden. Besonders pikant: Der 24-Jährige steht noch bis 2025 beim FC Brügge unter Vertrag und soll rund 15 Millionen Euro Ablöse kosten.