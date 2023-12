Vor Bayer-Duell: VfL Bochum schwelgt in Erinnerungen

IMAGO/Uwe Kraft/SID/IMAGO/UWE KRAFT

VfL-Trainer Letsch fährt selbstbewusst zu Bayer

Beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum denken die Verantwortlichen und Spieler gerne an den 27. Mai dieses Jahres zurück.

Die Westfalen gewannen damals gegen Bayer Leverkusen und fügten den Werkskickern durch das 3:0 die bislang letzte Niederlage zu. In den letzten 24 Pflichtspielen ist Bayer ungeschlagen und souveräner Tabellenführer der Bundesliga.

"Es ist beeindruckend, wie Leverkusen in dieser Saison spielt. Die letzte Niederlage ist lange her, an die erinnern wir uns natürlich gerne zurück", meinte VfL-Coach Thomas Letsch am Dienstag, "sie haben gerade einen sensationellen Lauf. Wir wissen um die Qualität, aber wir fahren mit Überzeugung hin."

Die Westfalen treten aufgrund der jüngsten Erfolgserlebnisse durchaus optimistisch in Leverkusen an.

"Wir haben das Selbstbewusstsein, nur eine Niederlage aus den letzten sieben Spielen kassiert. Uns muss man auch erstmal schlagen", meinte Letsch, der allerdings den gelbgesperrten Kevin Stöger ersetzen muss.