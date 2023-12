Wilde Spekulationen um Borré-Abschied von Werder Bremen

IMAGO/Laci Perenyi

Verlässt Rafael Borré Werder Bremen und heuert in Brasilien an?

In der Sommer-Transferperiode verlieh Eintracht Frankfurt Raffael Borré zu Werder Bremen. An der Weser konnte der Angreifer in der Hinrunde durchaus überzeugen. Nun machen allerdings neue Spekulationen die Runde, wonach die Leihe des Kolumbianers aufgelöst werden soll.

Angeblich steht der brasilianische Klub Internacional aus Porto Alegre vor einer Verpflichtung von Raffael Borré. Das berichten Transfer-Journalist Joao Batista Filho und das Portal "UOL Esporte" übereinstimmend. Demnach ist bereits eine zeitnahe Vorstellung des Neuzugangs geplant. Für Borré überweist der Tabellenneunte der brasilianischen Serie A dem Vernehmen nach umgerechnet rund fünf Millionen Euro an Eintracht Frankfurt.

Das Geld wollen die Hessen demnach nutzen, um die Leihe des 28-Jährigen zu Werder Bremen aufzulösen. Eigentlich ist der Frankfurt Europapokal-Held von 2022 noch bis zum Saisonende an die Weser verliehen, wo er in dieser Saison in 13 Bundesliga-Spielen vier Treffer erzielte.

Eintracht Frankfurt: Keine Gespräche über Borré-Transfer

In Brasilien winkt dem Mittelstürmer laut Filho ein fürstliches Gehalt. Rund 2,8 Millionen Euro soll Borré bei Inter inklusive Boni pro Saison erhalten. Damit wäre der Werder-Star der absolute Top-Verdiener in Reihen von Porto Alegre.

Laut "Sport1" soll ein Wechsel allerdings weitaus weniger konkret sein, als die Berichte aus Südamerika vermuten lassen. Den Informationen des TV-Senders zu Folge weiß man in der Mainmetropole von einem bevorstehenden Borré-Transfer nämlich bislang noch gar nichts.

Zunächst müsse die SGE sich versichern, dass auch Werder einem Abbruch der Leihe zustimme, bevor ein Transfer des Stürmers über die Bühne gehen kann. Das Problem: Die Grün-Weißen werden einem Borré-Abgang nur dann zustimmen, wenn sie einen adäquaten Ersatz für den 30-fachen Nationalspieler verpflichtet haben, heißt es.