Bayern sucht Abwehrstar: Führt die Spur zu Thiaw?

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Malick Thiaw wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern sucht während der Winter-Transferperiode nach Verstärkungen für die Abwehrkette. Reihenweise Spieler sollen auf der Liste des Rekordmeisters stehen. Darunter offenbar ein deutscher Nationalspieler in Diensten des AC Mailand.

Am Freitag vermeldete "Bild"-Sportchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider", dass der FC Bayern zahlreiche Kandidaten für die vakante Position im Abwehrzentrum ausgemacht hat. Demnach stehen Ronald Araujo (FC Barcelona), Clement Lenglet (vom FC Barcelona an Aston Villa verliehen), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo) und ein namentlich genannter Verteidiger vom AC Mailand auf der Liste des Bundesligisten.

"fichajes.net" spekuliert, dass es sich dabei um Malick Thiaw handelt. Bereits im Oktober hatte Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtet, dass der deutsche Rekordmeister den deutschen Nationalspieler beobachtet, der sich bei den Rossoneri nach einem schwierigen Start zum Stammspieler gemausert hat.

FC Bayern: Malick Thiaw mit dem "interessantesten Profil"

Der Innenverteidiger aus der Jugend des FC Schalke 04 sei für die Münchner derzeit "das interessanteste Profil", so das Online-Portal weiter. Dennoch sei es nicht ausgeschlossen, dass der FC Bayern einen anderen Spieler des italienischen Top-Klubs im Visier hat. Namentlich bringt "fichajes.net" Theo Hernandez ins Spiel, an dem der Tabellenzweite der Bundesliga bereits in der Vergangenheit Interesse bekundet haben soll.

Sollte es mit einer Verpflichtung eines der Milan-Stars nicht klappen, so sei es nicht unwahrscheinlich, dass der FC Bayern im kommenden Sommer einen erneuten Versuch wagt. Dann könnte insbesondere Hernandez zum Thema an der Säbener Straße werden, da der Linksverteidiger den abwanderungswilligen Alphonso Davies ersetzen könnte.

Aktuell befindet sich der deutsche Branchenprimus aber auf der Suche nach einer Verstärkung für das Abwehrzentrum. Dort ist der FC Bayern mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Min-jae Kim, der zudem im Januar beim Asien-Cup weilt, überaus knapp besetzt.