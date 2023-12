So landete Sebastian Hoeneß beim FC Bayern

Revierfoto via www.imago-images.de

Sebastian Hoeneß war von 2017 bis 2020 beim FC Bayern tätig

Von 2017 bis 2020 war Sebastian Hoeneß als Trainer beim FC Bayern aktiv. Der ehemalige Präsident Uli Hoeneß musste allerdings von der Einstellung seines Neffen überzeugt werden.

2017 wechselte Hoeneß aus der U19 von RB Leipzig in die Jugendabteilung des FC Bayern. Nachdem er die U19 zwei Jahre trainiert hatte, folgte die Beförderung zur Reservemannschaft des deutschen Rekordmeisters.

Dass Hoeneß überhaupt beim FC Bayern gelandet ist, hat er vor allem Hermann Gerland zu verdanken. Die beiden lernten sich kennen, als der heutige Coach des VfB Stuttgart bei den Münchnern unter Pep Guardiola hospitierte.

"In München entstand auch die Verbindung zu Hermann Gerland, der damals Co-Trainer war und sich später dafür starkgemacht hat, dass ich zum FC Bayern wechsle", sagte Hoeneß in einem "kicker"-Interview.

Sein Vater Dieter betonte: "Hermann Gerland hat Uli letztlich von Sebastian überzeugt. Er meinte, den müsst ihr holen, das ist eines von zwei, drei Top-Trainertalenten. Es hat eine Weile gedauert, bis Uli zugestimmt hat."

FC Bayern: Hoeneß "wollte von den Besten lernen"

Vor seiner Zeit beim FC Bayern hospitierte Hoeneß bei verschiedenen Top-Trainern. "Ich wollte mich weiterentwickeln, wollte von den Besten lernen", betonte der 41-Jährige.

"Bei Pep Guardiola war ich in München, bevor ich von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt bin, während meiner Praktikumsphase beim Lehrgang zum Fußballlehrer. Bei Thomas Tuchel war ich in Mainz gerade zu der Zeit, als er mit seiner Mannschaft so erfolgreich war. Und bei Huub Stevens habe ich bei RB Salzburg hospitiert", berichtete Hoeneß weiter.

Mit dem FC Bayern II gewann Hoeneß 2020 sensationell die Meisterschaft in der 3. Liga. Danach folgte der Wechsel zur TSG Hoffenheim. Nach nur zwei Jahren trennte man sich einvernehmlich.

Seit April 2023 betreut Hoeneß den VfB Stuttgart. Nachdem er mit den Schwaben in der vergangenen Saison die Klasse gehalten hatte, führte er den Klub in dieser Saison in die Top 3 der Liga.