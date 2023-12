Real Madrid bestätigt Trainer-Paukenschlag

IMAGO/Ricardo Larreina

Carlo Ancelotti bleibt Trainer bei Real Madrid

180-Grad-Wende perfekt: Real Madrid und Trainer Carlo Ancelotti arbeiten über den kommenden Sommer hinaus zusammen. Das bestätigte der Klub am Freitag.

Der neue Vertrag des italienischen Erfolgscoachs läuft bis zum 30. Juni 2026.

Zuvor hatte "Relevo" bereits über die Einigung berichtet. Die Verlängerung Ancelottis wurde demnach kurz vor Weihnachten unter Dach und Fach gebracht. Dem Vernehmen nach wollte Real in der entscheidenden Saisonphase im Frühjahr keine Ablenkung mehr durch die offene Trainerfrage zulassen.

Ein Wechsel Ancelottis ins Amt des brasilianischen Nationaltrainers, der monatelang festzustehen schien, ist damit endgültig vom Tisch. Ancelotti habe den Südamerikanern ohnehin nie eine Zusage gegeben, hieß es in dem Bericht.

Real soll derweil bereits seit dem vergangenen Sommer einen klaren Plan in der Frage nach der Zukunft des 64-Jährigen verfolgt haben. Demnach war die Verlängerung mit Ancelotti an die sportlichen Ergebnisse der ersten Wochen und Monate der neuen Saison geknüpft. Da Real mit sechs Siegen in ebenso vielen Spielen durch seine Champions-League-Gruppe marschierte und auch in La Liga die Tabelle anführt, hatte der Italiener zahlreiche Argumente für einen Verbleib auf seiner Seite.

Wechsel von Xabi Alonso zu Real Madrid vom Tisch

Klar ist wegen Ancelottis Verbleib in Madrid auch, dass für Bayer Leverkusens Übungsleiter Xabi Alonso vorerst kein Platz auf der Trainerbank des spanischen Rekordmeisters frei wird. Der 42-Jährige war als aussichtsreichster Kandidat für die Ancelotti-Nachfolge gehandelt worden.

Ein Gentleman's Agreement mit der Vereinsführung der Werkself würde ihm angeblich trotz laufenden Vertrags den Wechsel zu einem absoluten Top-Klub im kommenden Sommer erlauben.

Auch die Trainerfrage in Brasilien bleibt vorerst offen. Eine Option, Interimscoach Fernando Diniz nach der laufenden Spielzeit zu beerben, soll Pep Guardiola von Manchester City sein.