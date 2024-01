Wilde Spekulationen um Thomas Müller

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Transfer-Spekulationen um Thomas Müller vom FC Bayern

Manchester United hat offenbar trotz seiner kürzlichen Vertragsverlängerung beim FC Bayern ein Auge auf Thomas Müller geworfen. Auch ein weiterer Münchner Profi soll sich im Fokus des Premier-League-Klubs befinden.

Über das Interesse aus Manchester an Müller berichtet das Portal "The Athletic". Demnach habe United den 34-Jährigen auf seiner Kandidatenliste, um im Winter die lahmende Offensivabteilung in Schwung zu bringen.

Realistisch scheint ein Wechsel des Ur-Münchners nach England aber keineswegs zu sein. Erst wenige Tage vor Weihnachten hatte Müller seinen Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2025 verlängert.

"Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Er wurde vor den Toren der Stadt geboren, ist in diesem Verein groß geworden und schon während seiner aktiven Zeit eine Legende – das schaffen die Allerwenigsten. Sein Laufweg in die Geschichtsbücher ist mit Rekorden gepflastert. Der FC Bayern wurde von vielen Persönlichkeiten geprägt, und einen Spieler wie Thomas Müller wird es nie wieder geben", kommentierte Klub-Präsident Herbert Hainer die Personalie.

Weiterer Profi des FC Bayern auf ManUnited-Liste?

Neben Müller sollen die Red Devils auch ein Auge auf Eric Maxim Choupo-Moting geworfen haben.

Der Vertrag des 34-Jährigen an der Säbener Straße läuft aus. Bislang hieß es, er werde sich im Sommer in Richtung Saudi-Arabien verabschieden. Womöglich wird der Routinier nun aber zur "Low-Budget-Lösung" bei ManUnited, schreibt "The Athletic".

Zusätzlich zu den beiden Münchnern werden auch Timo Werner (RB Leipzig) sowie Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) als mögliche Kandidaten gehandelt.

Während Werner wegen seines Reservistendaseins wohl auf Leihbasis zu haben wäre, würde Guirassy die (vergleichsweise günstige) Ablösesumme von 17,5 Millionen Euro kosten, da er in seinem bis 2026 datierten Kontrakt bei den Schwaben über eine Ausstiegsklausel verfügt.