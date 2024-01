BVB statt FC Bayern? Neues Interesse an ManCity-Flop

IMAGO/Martin Rickett

Erst beim FC Bayern auf dem Radar, nun wohl beim BVB: Kalvin Phillips

Bei Manchester City ist Kalvin Phillips bislang nicht glücklich geworden. Gerüchten zufolge hat der FC Bayern deshalb über einen Transfer des defensiven Mittelfeldspielers nachgedacht, mittlerweile aber abgewunken. Stattdessen soll nun der BVB im Poker um den 28-Jährigen mitmischen.

Für 49 Millionen Euro war Phillips im Sommer 2022 von seinem Jugendverein Leeds United zu Manchester City gewechselt. Im Team von Starcoach Pep Guardiola sollte der wuchtige Sechser den Part vor der Abwehr übernehmen.

Eine hartnäckige Schulterverletzung setzte den Abräumer kurz nach seiner Ankunft jedoch monatelang außer Gefecht, in der Folge fand Phillips seinen Rhythmus nie wieder.

In der Hinserie 2023/2024 durfte der Three-Lions-Star (31 Einsätze) nur in zehn Pflichtspielen für die Sky Blues ran, die meisten davon als Einwechselspieler. Wenig überraschend streben beide Seiten daher im Winter eine (vorübergehende) Trennung an.

Noch im vergangenen August wurde Phillips, dessen Arbeitspapier in Manchester bis 2028 gültig ist, beim FC Bayern gehandelt. Der deutsche Rekordmeister suchte damals nach einer "Holding Six", die Verpflichtung von Wunschlösung Joao Palhinha scheiterte aber.

Kalvin Phillips: BVB statt FC Bayern?

Beim FC Bayern soll Phillips aktuell nicht mehr auf der Kandidatenliste stehen. Pikant: Ausgerechnet Erzrivale Borussia Dortmund erwägt stattdessen laut "onefootball" jetzt eine Leihe des Mittelfeldspielers.

Neben den Westfalen gelten weitere europäische Schwergewichte wie Newcastle United, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur, West Ham United, Aston Villa und Juventus Turin als interessiert.

Zuletzt wurden Newcastle die besten Chancen nachgesagt, noch lässt eine Entscheidung auf sich warten. Bei ManCity verdient Phillips angeblich rund neun Millionen Euro pro Saison - ein Gehalt, das sich der BVB womöglich sogar leisten könnte ...