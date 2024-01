Hamann rät FC Bayern von Dier-Transfer ab

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Transfer-Kandidat beim FC Bayern: Eric Dier

Zahlreiche Namen werden derzeit mit einem Winterwechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Besonders konkret sind die Gerüchte um die beiden Defensiv-Allrounder Eric Dier und Nordi Mukiele. Der frühere Münchner Dietmar Hamann bewertet die beiden Personalien unterschiedlich.

In der ersten Saisonhälfte wurde deutlich, dass der Kader des FC Bayern in der Breite nicht ausreichend besetzt ist. Speziell hinten drückte immer wieder der Schuh.

Seit Monaten fordert Trainer Thomas Tuchel daher Verstärkungen, die ihm seine Vorgesetzten auch liefern wollen. Einer der Kandidaten soll dabei Eric Dier von Tottenham Hotspur sein.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist bei dem bald 30 Jahre alten Engländer jedoch skeptisch. "Vor vier, fünf Jahren hatte Dier eine richtig gute Phase. Da war er auch aus der englischen Nationalmannschaft nicht wegzudenken. Aber das ist schon eine Weile her", betonte der 50-Jährige in der "tz".

Dier, der jahrelang mit Bayern-Torjäger Harry Kane zusammenspielte, sei zwar "diszipliniert, kopfball- und zweikampfstark", habe zuletzt allerdings "kaum gespielt", gab Hamann zu bedenken.

Deshalb befürchtet der heutige TV-Experte einen zweiten Daley Blind: "Wenn man sechs Monate nicht gespielt hat, dann braucht man ein paar Wochen, bis man wieder im Rhythmus ist. Dann ist die Saison schon wieder fast vorbei."

Sein Fazit: "Ein Wechsel zum FC Bayern würde mich sehr überraschen."

Nordi Mukiele zum FC Bayern? "Er wäre hervorragend"

Erheblich positiver beurteilt Hamann eine mögliche Verpflichtung von Paris Saint-Germains Nordi Mukiele, der die Bundesliga bereits aus seiner Zeit bei RB Leipzig kennt.

"Er wäre super. Schon bei Leipzig hat er mir gut gefallen. Er wäre hervorragend. Er kann in der Abwehr in der Mitte, rechts oder links spielen. Er ist ein richtiger Verteidiger", schwärmte Hamann und ergänzte: "Die Bayern haben genug Abwehrspieler, die gut mit dem Ball sind. Aber sie müssen schauen, dass sie Spieler haben, die im wahrsten Sinne des Wortes verteidigen. So einer wäre Mukiele."