Nur der nächste Daley Blind? Eric Dier im Schnell-Check!

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Eric Dier soll die Abwehrnot beim FC Bayern lindern

Der FC Bayern hat einen neuen Defensiv-Allrounder gefunden: Am Donnerstag landete der englische Nationalspieler Eric Dier in München, um beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag zu unterschreiben. Was können die Fans von dem bald 30-Jährigen erwarten, was eher nicht? sport.de macht den Check!

Vor Wechsel zum FC Bayern: Daten und Fakten zu Eric Dier

Am 15. Januar feiert Eric Dier seinen 30. Geburtstag. Der FC Bayern verpflichtet also wahrlich keinen Grünschnabel: 364 Mal lief er wettbewerbsübergreifend für Tottenham auf.

Dier ist auch international extrem erfahren, nahm mit England an der EM 2016 sowie den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 teil. In Katar bestritt er das bislang letzte seiner 49 Länderspiele (drei Tore).

Auch bei den Spurs hat der Allrounder seinen Stammplatz unter Teammanager Ange Postecoglou verloren, bis zum Jahreswechsel kam er nur in vier Premier-League-Begegnungen zum Zug.

Da die Nordlondoner in Radu Dragusin, der auch beim FC Bayern im Gespräch war, bereits einen neuen Innenverteidiger an der Angel haben, ist der Weg für Dier frei.

Wissenswert: Zum Profi wurde der Routinier einst in Portugal bei Sporting. England hatte er bereits als 8-Jähriger verlassen, nachdem seine Mutter im Rahmen der EM 2004 in Portugal einen Job bekommen hatte.

Als seine Eltern 2010 zurück in die Heimat zogen, blieb Dier in Portugal. Die Sprache spricht er fließend.

Vor Wechsel zum FC Bayern: Ablöse und Vertragsdetails von Eric Dier

Das bevorstehende Wiedersehen mit seinem alten "Buddy" Harry Kane zauberte Eric Dier bei seiner Ankunft in Deutschland ein Lächeln auf die Lippen. "Very much, very much", freue er sich auf seine neue Aufgabe beim FC Bayern.

Vier Millionen Euro soll Dier kosten und bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Noch ist der Deal allerdings nicht fix, der obligatorische Medizincheck steht noch aus.

Tuchel sieht den defensiv vielseitig verwendbaren Dier als "Spezialist auf der Position des Innenverteidigers", wo er links wie rechts ebenso spielen könne wie in einer Dreierkette. Der Engländer sei eine "weitere Alternative für unseren Kader".

Vor Wechsel zum FC Bayern: Stärken und Schwächen von Eric Dier

Lange Zeit war Dier im defensiven Mittelfeld zuhause, mittlerweile wird er jedoch meist als Innenverteidiger eingesetzt. Der bald 30-Jährige ist mit seinen 1,88 Metern überaus robust und kopfballstark.

Dier gilt darüber hinaus als relativ pflegeleicht, Negativ-Schlagzeilen schrieb er 2020 nur einmal, als er nach einem FA-Cup-Spiel auf die Tribüne stürmte und einen Fan zur Rede stellte, der seinen Bruder zuvor attackiert hatte.

Sportlich bestehen indes durchaus Zweifel an Dier. Ob der Spurs-Bankdrücker einem hochambitionierten Klub wie den Bayern wirklich weiterhelfen könne, hinterfragte zuletzt unter anderem England-Kenner Dietmar Hamann.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler befürchtet einen zweiten Daley Blind. "Wenn man sechs Monate nicht gespielt hat, dann braucht man ein paar Wochen, bis man wieder im Rhythmus ist. Dann ist die Saison schon wieder fast vorbei", mahnte er in der "tz".

Im Vorjahr war der Niederländer Blind von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße gekommen, dort aber völlig untergegangen.

Diers größte Schwäche: Er ist relativ langsam. Gegen konterstarke Gegner sah der Abwehrmann in jüngerer Vergangenheit ein ums andere Mal ziemlich alt aus. Und die meisten Kontrahenten des FC Bayern verlegen sich auf schnelle Gegenstöße.

Heiko Lütkehus