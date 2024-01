Kehl zählt Süle an: "Hatten uns natürlich mehr erhofft"

IMAGO/David Inderlied

Niklas Süle hat seine Bestform im BVB-Trikot noch nicht gefunden

Auch in seiner zweiten Saison im Trikot des BVB zählt Niklas Süle nicht zu den erhofften Leistungsträgern. Sportchef Sebastian Kehl äußerte nun entsprechend deutliche Kritik am Innenverteidiger.

"Wir hatten uns natürlich mehr erhofft", sagte Kehl bei "Sky 90" mit Blick auf die Leistungen Süles, der weder im Training noch im Spiel konstant das zeigt, was die Verantwortlichen der Dortmunder gerne sehen würden. Der Innenverteidiger könne deutlich mehr, als er bisher gezeigt habe, ergänzte Kehl. "Und das erhoffe und erwarte ich mir", nahm der Ex-Profi den 28-Jährigen in die Pflicht.

Dass Süle beim Bundesligaspiel gegen Darmstadt am Samstag seinen Platz in der Innenverteidigung für Emre Can räumen musste, habe den Ex-Bayern-Star "ein Stück weit getroffen", meinte Kehl. Trainer Edin Terzic habe damit jedoch lediglich "auf die letzten Tage im Trainingslager" reagiert, deutete der Sportchef an, dass Süles Leistungen dort nicht den Erwartungen entsprachen.

BVB-Sportchef Kehl: Süle ist "sauer"

Am Tag nach dem Spiel sei Süle "schon aufgewühlt" gewesen, erklärte Kehl. "Das ist aber auch gut so. Man hat gemerkt, dass er sauer ist. Er will zurück in die Nationalmannschaft und diese EM spielen. Dafür muss er selber auch an der einen oder anderen Stelle Gas geben", so der Dortmunder Sportchef.

Was das Thema Fitness angeht, so sei Süle "bereit, daran zu arbeiten", betonte Kehl, der dem Innenverteidiger in dieser Sache vertraut. "Er hat jetzt vielleicht eine Frustration erreicht, aber ich denke, dass es bald wieder Klick machen wird bei ihm. Ich traue es ihm zu."

Matthäus kritisiert Süle scharf

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ging derweil nicht so mild mit Süle ins Gericht. In seinen Augen hätte es beim 28-Jährigen schon vor langer Zeit "Klick machen" müssen.

"Die Grundvoraussetzung für einen Profi ist für mich, dass es sofort Klick machen muss. Sonst läuft die Zeit davon. Er ist bei Dortmund nicht gesetzt und will zur EM. Da widerspricht sich was für mich. Wenn es jetzt nicht Klick macht, kann er sich die EM abschreiben", sagte Matthäus.