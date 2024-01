Ausstiegsklauseln bei Duo des VfB Stuttgart enthüllt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Waldemar Anton und Enzo Millot haben beim VfB Stuttgart verlängert

In der vergangenen Woche hat der VfB Stuttgart die Verträge von Waldemar Anton und Enzo Millot verlängert. Dabei mussten die Schwaben aber wohl bittere Pillen schlucken.

Wie der "kicker" berichtet, gestalteten sich die Verhandlungen mit Anton und Millot "nicht einfach". Demnach haben die beiden Spieler für die Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier auf Ausstiegsklauseln beharrt. Laut dem Fachmagazin liegen diese jeweils bei rund 25 Millionen Euro.

Nur widerwillig habe die VfB Stuttgart dem zugestimmt, heißt es. Anders wäre eine weitere Zusammenarbeit aber wohl nicht möglich gewesen.

Am Freitag hatte der derzeitige Bundesliga-Dritte die Ausdehnung der Zusammenarbeit mit Millot bis 2028 bestätigt.

"Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung. Einen großen Anteil daran haben unsere Fans und unser Stadion. Die Atmosphäre bei den Heimspielen ist unglaublich. Wir haben eine top Mannschaft, einen tollen Trainer und zuletzt erfolgreiche Spiele bestritten", begründete der französische Juniorennationalspieler seine Entscheidung.

VfB Stuttgart bindet auch "Fixpunkt" Waldemar Anton

Millot war im Sommer 2021 von der AS Monaco zu den Schwaben gewechselt, wo er seine Einsatzzeiten stetig steigerte und sich 2023/24 zur Stammkraft mauserte. In der aktuellen Saison stehen bereits 17 Pflichtspiele, drei Tore und vier Vorlagen zu Buche.

Am Sonntag gab der VfB dann auch die Verlängerung von Anton bis 2027 bekannt. "Waldemar Anton ist der Fixpunkt in unserer Defensive und als Kapitän auf und neben dem Platz ein echter Leader. Waldi trainiert und spielt konstant auf höchstem Niveau und besticht zudem mit einer herausragenden Mentalität", wurde Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einem Statement zitiert.

Anton überzeugte in dieser Saison mit guten Leistungen in der Defensive, durfte in allen Ligaspielen von Beginn an ran. In der Kabine des Klubs gilt er als An- und Wortführer.