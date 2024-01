Neue Zweifel an Bayern-Zugang Dier

IMAGO/FC BAYERN MUENCHEN

Neu beim FC Bayern: Eric Dier

Beim FC Bayern soll Neuzugang Eric Dier die Abwehrnot lindern. Kultcoach Peter Neururer bezweifelt jedoch, dass der Engländer in München eine Rolle spielen wird.

Am vergangenen Donnerstag verkündete der FC Bayern die Verpflichtung von Eric Dier, der vom englischen Top-Klub Tottenham Hotspur losgeeist wurde und zunächst bis zum 30. Juni unterschrieben hat. Zudem wurde eine Option für ein weiteres Jahr vereinbart.

Nach Meinung von Peter Neururer hat der deutsche Rekordmeister bei Allrounder Dier allerdings kein allzu glückliches Händchen bewiesen.

Der 30-Jährige habe zwar "eine großartige Vergangenheit" und sei einer der "defensiven Köpfe" der Spurs gewesen, ihm mangele es aber an Spielpraxis, merkte Neururer in seiner Kolumne für das Portal "Wettfreunde" an.

"Dier hat in dieser Saison so gut wie gar nicht gespielt. Nur ein Einsatz über neunzig Minuten - das ist eigentlich zu wenig, um dem FC Bayern helfen zu können", warnte der ehemalige Übungsleiter des FC Schalke 04.

FC Bayern: Eric Dier im "internationalen Wettbewerb" überfordert?

Neururer glaubt, dass Dier höchstens als Rotationsspieler in der Bundesliga auffallen wird. Im "internationalen Wettbewerb" hingegen sei der erfahrene Nationalspieler überfordert.

"Da sind für mich große Fragezeichen vorhanden", betonte der 68-Jährige, der den FC Bayern selbst nie trainiert hat. Ein Profi, der "bei Tottenham teilweise nicht mehr im Kader stand", könne dem deutschen Branchenführer wohl kaum weiterhelfen.

Sein Fazit: "Ich würde es den Bayern wünschen. Ich würde es auch Dier wünschen, dem guten Kumpel von Harry Kane. Aber Zweifel sind vorhanden."

Ähnlich hatte sich zuvor bereits England-Experte Dietmar Hamann geäußert. Der frühere Bayern-Akteur lobte zwar Diers Vielseitigkeit, verwies allerdings ebenso auf die Bankdrücker-Rolle des Routiniers bei den Spurs.

Mario Basler lobte den Transfer dagegen als cleveren Schachzug der Münchner Verantwortlichen.