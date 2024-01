Star-Trio fehlt beim Bayern-Training

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dayot Upamecano (M.) konnte am Dienstagnachmittag nicht am Training teilnehmen

Seit dem vergangenen Sonntag befindet sich der FC Bayern im portugiesischen Faro, um sich auf die bevorstehende Rückrunde vorzubereiten. Von dort vermeldeten die Münchner am Dienstagnachmittag eine besonders frohe Kunde, allerdings auch zwei weniger gute Nachrichten.

Wie der FC Bayern auf seiner Vereinshomepage bestätigte, hat Neuzugang Eric Dier das Winter-Trainingslager an der portugiesischen Südküste schon wieder verlassen. Der 30-Jährige und seine Ehefrau erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, der Engländer will bei der Geburt dabei sein. Am Dienstagmorgen hatte der Leihspieler bei der ersten Trainingseinheit des Tages zunächst noch mit auf dem Feld gestanden.

Neben Tottenham-Leihgabe Dier fehlten am Dienstag auch die beiden Innenverteidiger Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt bei der Übungseinheit. Der deutsche Rekordmeister bestätigte das Fehlen des Duos, nannte aber zunächst keine weiteren Details.

Nach Informationen von "Sky" fehlen beide Defensivspieler angeschlagen. Es könnte sogar jeweils der Einsatz am kommenden Sonntag beim Rückrunden-Auftakt gegen Werder Bremen (ab 15:30 Uhr) in Gefahr sein.

FC Bayern reist am Donnerstag zurück nach München

Auf der Innenverteidiger-Position hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister in dieser Saison wiederholt personelle Sorgen. Auch deshalb wurde Dier von Tottenham Hotspur im Winter verpflichtet. Der Südkoreaner Min-jae Kim fehlt aktuell, weil er beim Asien-Cup im Einsatz ist.

Schon am ersten Trainingstag in Faro hatte mit Leon Goretzka ein weiterer Bayern-Star wegen einer Blessur pausieren müssen. Am Montag hatte Goretzka einen Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen. Der deutsche Nationalspieler kehrte am Dienstag aber wieder zurück auf den Trainingsplatz.

Nach weiteren Trainings am Mittwoch reisen die Bayern am Donnerstag zurück nach München.