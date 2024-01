Star von RB Leipzig mit doppelter Kampfansage

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Benjamin Henrichs trifft mit RB Leipzig am Samstag auf Bayer Leverkusen

Benjamin Henrichs von RB Leipzig hat die EM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft fest im Blick und auch die Meisterschaft mit den Sachsen noch nicht abgehakt.

Benjamin Henrichs ist dieser Tage ein gefragter Gesprächspartner. Schließlich trifft der Rechtsverteidiger mit RB Leipzig am Samstag (ab 18:30 Uhr) auf Tabellenführer Bayer Leverkusen, wo er sämtliche Jugendstationen durchlief und einst den Durchbruch als Profi schaffte.

Die Werkself ist daher ein ganz besonderer Kontrahent für den Profi, der seit Sommer 2020 bei den Sachsen unter Vertrag steht.

"Sie haben sich einfach in einen Flow gespielt. In der gesamten Hinrunde kein Spiel verloren zu haben, spricht einfach dafür. Gerade das letzte Spiel in Augsburg hat gezeigt, was Bayer dieses Jahr auszeichnet. Sie ziehen ihr Ding konsequent durch", meinte der 26-Jährige im Gespräch mit dem "kicker".

Dass Bayer auch am Saisonende ganz oben steht und den ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte feiert, glaubt Henrichs derweil noch nicht unbedingt: "Wenn Leverkusen die Leistungen aus der Hinrunde bestätigen und die beim Afrika-Cup weilenden Spieler ersetzen kann, dann kann das Team auf jeden Fall bis zum Schluss um den Titel mitspielen. Ob es dann reicht, wird man sehen. Es ist ja gerade erst der 17. Spieltag vorbei."

Mit RB Leipzig selbst ist der Meistertraum angesichts von zwölf Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze und dem verpatzten Restart am letzten Wochenende (0:1 gegen Eintracht Frankfurt) quasi schon geplatzt, wenngleich sich Henrichs noch kämpferisch zeigt: "Zwölf Punkte Vorsprung nach der Hinrunde sind schon eine Hausnummer. Wir müssen den Anschluss wieder finden. Leverkusen hat uns voraus, dass sie fast nichts liegen lassen. Aber sollten wir gegen Bayer gewinnen, hätten wir neun Punkte Rückstand. Neun Punkte wurden in der Vergangenheit auch schon mal aufgeholt."

RB Leipzig: Benjamin Henrichs will zur EM

Für das Fußball-Jahr 2024 hat sich der gebürtige Bocholter außerdem vorgenommen, bei der deutschen Nationalmannschaft auf den Zug in Richtung Heim-EM aufzuspringen.

Bis dato lief Henrichs 13 Mal für Deutschland auf, ein großes Turnier war allerdings noch nicht dabei.

"Dadurch, dass ich beim letzten Lehrgang dabei war, gegen die Türkei vom Anfang an gespielt habe und in Österreich eingewechselt wurde, liegt es an mir, ob ich dabei bin oder nicht. Eine starke Leistung sowie ein Sieg gegen Leverkusen wären jedenfalls nicht schlecht für meine Ambitionen", sagte der Außenverteidiger, der es für RB Leipzig wettbewerbsübergreifend bereits auf 23 Einsätze in dieser Saison bringt.