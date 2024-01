BVB droht nächster personeller Rückschlag

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Mit welcher Startformation kann der BVB in Köln auflaufen?

Borussia Dortmund droht vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) nicht nur der Ausfall von Abwehrchef Mats Hummels. Der BVB muss womöglich auch auf seinen Kapitän verzichten.

Mats Hummels und Emre Can sind nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" und "Sky" für das Spiel in Köln fraglich.

Hummels hatte schon den Bundesliga-Restart gegen Darmstadt 98 (3:0) aufgrund eines Infekts verpasst. Offenbar konnte sich der Routinier nicht ausreichend erholen, um sich nun zum Rückrundenauftakt fit zu melden. Der 35-Jährige fehlte sowohl am Donnerstag als auch am Freitag im Training.

Ebenfalls nicht im BVB-Training erschien Emre Can, der Mats Hummels in Darmstadt in der Innenverteidigung ersetzt hatte. Sein Fehlen am Donnerstag war von Seiten des Klubs gegenüber "Sky" noch als "Belastungssteuerung" erklärt worden. Dass er tags darauf erneut nicht trainierte, deutet wohl allerdings auf einen Ausfall hin. Es werde zumindest eng für den Kapitän, so die Einschätzung beim TV-Sender.

Reus absolviert Härtest - Einsatz in Köln wohl möglich

Eine Chance in der Innenverteidigung könnte nun Niklas Süle erhalten, der zuletzt einen deutlichen Denkzettel erhalten hatte. Gegen Darmstadt war er lediglich für die Schlussminuten in die Partie gekommen.

"Er ist natürlich nicht zufrieden mit der Entscheidung gewesen", hatte BVB-Cheftrainer Edin Terzic am Donnerstag auf der Pressekonferenz verraten: "Er hat im Training eine Reaktion und gute Leistungen gezeigt. Das ist das, was wir wollen. Wir haben viele tolle Spieler, es gibt jede Woche harte Entscheidungen. Alle wissen, was wir von ihnen erwarten."

Führungsspieler Marco Reus, hinter den Edin Terzic ebenfalls ein Fragezeichen gesetzt hatte, steht nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" derweil im Spieltagskader. Der Flügelstürmer absolvierte im Training einen Härtetest und fuhr mit nach Köln.