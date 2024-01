Schweinsteiger adelt Franz Beckenbauer

IMAGO/Ulrich Wagner

Bastian Schweinsteiger schwärmt von Franz Beckenbauer

Für Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sind es gerade die Leistungen nach der aktiven Karriere von Franz Beckenbauer, die den "Kaiser" auszeichnen.

"Das wird es wahrscheinlich nie wieder geben", sagte der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern im Rahmen der Gedenkfeier für Beckenbauer. Der am 7. Januar verstorbene Beckenbauer habe "seine Weisheit weitergegeben", so Schweinsteiger am "ARD"-Mikrofon: "Alles, was er angefasst hat, wurde zu Gold."

Schweinsteiger war als Teil eines Trauermarsches zu Beginn der Feier auf dem Feld der Münchener Allianz Arena. "Das war sehr bedeutend", sagte der 39-Jährige: "Am Mittelkreis zu stehen, das Bild zu sehen und die Rose niederzulegen, war sehr besonders. Ich werde es nie vergessen."

Beckenbauer habe auch seinen Karriereweg entscheidend beeinflusst, erzählte Schweinsteiger. Er habe Beckenbauer einmal "im Flieger getroffen, kurz vor der Toilette", dort habe sich ein Gespräch entwickelt. Auf die Frage, wo Beckenbauer den Fußball am meisten genossen habe, antwortete dieser: "In New York. Das musst du auch mal machen." Schweinsteiger habe "genau verstanden, was er gemeint hat. Dort kannst du gut leben".

Schweinsteiger beendete wie Beckenbauer seine Karriere in den USA. Seine letzten drei Profi-Jahre spielte er in der MLS für die Chicago Fire, Beckenbauer war für New York Cosmos aktiv gewesen.

Beckenbauer war im Alter von 78 Jahren in Salzburg gestorben. Am 12. Januar wurde er auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München an der Seite seiner Eltern bestattet. Zur Gedenkfeier am Freitag in der Allianz Arena kamen mehrere zehntausend Fans und die geballte Fußball-Prominenz, um Abschied zu nehmen.