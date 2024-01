Maatsen spricht über BVB-Verbleib: "Alle Optionen offen"

IMAGO/Moritz Mueller

Ian Maatsen erobert die Herzen der BVB-Fans im Sturm

Nach zwei starken Spielen ist Winterneuzugang Ian Maatsen bei Borussia Dortmund auf dem besten Weg zum Shootingstar. Die Leihgabe des FC Chelsea hat sich in Rekordzeit integriert und spricht sogar schon über einen dauerhaften BVB-Wechsel.

"Ich fühle mich so, als würde ich mit den Jungs schon viele Jahre zusammenspielen. Auch in schwierigen Momenten geben sich mir eine Rückmeldung", schwärmte Maatsen am Samstag nach dem 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln von seinen neuen Teamkollegen.

"Nach der Saison müssen wir weiterschauen, ich lasse mir alle Optionen offen", fügte der 21-Jährige hinzu.

Der Revierklub hatte sich unlängst die Dienste des niederländischen Linksverteidigers per Leihe gesichert. Bis Saisonende trägt Maatsen nun das Trikot der Schwarzgelben.

Sollte der BVB den Linksfuß darüber hinaus halten wollen, dürfte es allerdings teuer werden. Laut "Sky" liegt die Ausstiegsklausel von Maatsen bei rund 35 Millionen Euro. Der BVB soll zudem "kein Vorkaufsrecht" für den Youngster besitzen.

"Bild" berichtete zuletzt ebenfalls über diese Rahmendetails. "The Athletic" schreibt hingegen über ein Preisschild von rund 40 Millionen Euro (35 Millionen Pfund).

Maatsen freut sich auf Heimpremiere für den BVB

Ob derartige Summen für den BVB infrage kommen, dürfte auch mit den weiteren Leistungen der Chelsea-Leihgabe zusammenhängen. In Köln lieferte er am Samstag bei seiner sensationellen Vorlage zum 3:0 ein erstes Bewerbungsschreiben ab.

"Ich war etwas fahrlässig, habe den Ball aber schnell zurückgeholt. Es war viel Platz hinter den Kölner Verteidigern. Donyell hat das Tor gemacht, ich habe meinen ersten Assist für den Klub", fasste der Neuling seine Aktion zusammen.

Kommenden Sonntag kann Maatsen dann im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum erstmals vor heimischem Publikum seine Qualitäten präsentieren.

Auf die Heimpremiere für den BVB freut sich der Defensivspieler ganz besonders. "Die Fans sind verrückt, geben uns einen großen Boost. Ich kann das Heimspiel kaum erwarten, habe schon vieles vom Stadion, von der Gelben Wand gehört", so Maatsen.

Spielt er weiterhin wie gegen Köln, dürften ihn den BVB-Fans schnell ins Herz schließen.