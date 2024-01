"Blutleer"-Kritik an Stars des FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Christoph Freund ist Sportdirektor des FC Bayern

Der FC Bayern hat zum Rückrundenauftakt eine überraschende Niederlage gegen Werder Bremen kassiert. Sportdirektor Christoph Freund war hinterher ziemlich angefressen.

Der Österreicher kritisierte die Leistung des FC Bayern beim 0:1 (0:0) gegen Werder Bremen mit deutlichen Worten.

"Heute haben wir blutleer gespielt in der ersten Halbzeit: Keine Leidenschaft, keinen richtigen Mumm - das war einfach enttäuschend", so Freund in der Sendung "Blickpunkt Sport" im "BR": "Wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir alles dafür geben und das richtig wollen."

Pleite des FC Bayern kam für Freund "sehr überraschend"

Man habe es letztlich nicht geschafft, "die Grundtugenden auf den Platz" zu bringen. Kritik, die in dieser Saison beim FC Bayern nicht zum ersten Mal aufkommt. Schon nach der herben 1:5-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt vor Weihnachten hatten die Bayern-Verantwortlichen ähnliche Worte gefunden.

Durch die Niederlage gegen den vermeintlichen Lieblingsgegner - das Hinspiel am 1. Spieltag hatte der FC Bayern noch klar mit 4:0 für sich entschieden - beträgt der Abstand zu Tabellenführer Bayer Leverkusen nun sieben Punkte. Allerdings können die Münchner verkürzen, wenn sie das Nachholspiel gegen Union Berlin (Mittwoch, 20:30 Uhr) gewinnen.

Auch für Freund sei der Leistungseinbruch gegen Bremen "sehr überraschend" gekommen: "Wir haben uns eigentlich auf diese Woche gefreut mit drei Spielen in sechs Tagen, zwei Heimspielen."

Freund stellt klar: "Qualität" beim FC Bayern "sehr hoch"

Die Pleite in der Allianz Arena "war kein Thema des Kaders", hob Freund zugleich hervor: "Die Qualität der Spieler war sehr, sehr hoch, aber wir haben es als Mannschaft nicht auf den Platz gebracht."

Ob der deutsche Rekordmeister bis zum Ende der Wechselfrist noch einen Neuzugang verpflichtet, um neue Reize zu setzen und etwa die Verteidigung zu stärken, wollte der Sportdirektor indes nicht bestätigen. "Wir werden es sehen, es muss passen für alle Beteiligten", sagte der 46-Jährige lediglich.

Als Kandidaten für die Abwehr wurden zuletzt Kieran Trippier von Newcastle United und Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain gehandelt. "Ich will mich nicht zu Namen äußern", sagte Freund.