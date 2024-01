FC Bayern öffnet Tür für Palhinha-Wechsel

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Joao Palhinha wäre im Sommer beinahe zum FC Bayern gewechselt

Im vergangenen Sommer platzte der Transfer von Joao Palhinha zum FC Bayern spektakulär. Eine Verpflichtung des Portugiesen ist laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in Zukunft aber noch immer möglich.

"Man sieht sich immer zweimal im Leben", hatte sich Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen vor einigen Monaten vielsagend zu einer möglichen Verpflichtung von Fulham-Mittelfeldspieler Joao Palhinha geäußert. Schnell mehrten sich Spekulationen, die Münchner könnten beim Sechser schon im Winter einen neuen Anlauf wagen.

Nach der 0:1-Niederlage des deutschen Rekordmeisters gegen Werder Bremen am Sonntag wurde Dreesen nun an seine Worte erinnert - schließlich endet die Wechselfrist erst am 1. Februar. Seine Antwort bei "Sky": "Man sieht sich manchmal auch häufiger als zweimal im Leben. Man sollte nie etwas ausschließen."

Macht der Bayern-Boss damit die Tür für einen möglichen Wintertransfer von Palhinha wieder auf? Wohl eher nicht. "Unser Fokus liegt momentan auf der Position des Rechtsverteidigers", bestätigte Dreesen die Pläne des Bundesliga-Tabellenzweiten.

FC Bayern hat zwei Transfer-Optionen auserkoren

Für die Problemzone in der Abwehr hat der FC Bayern Berichten zufolge vor allem Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain auserkoren. Ob ein Transfer bis zum Ende der Wechselfrist noch über die Bühne geht, liegt nun an den finalen Verhandlungen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, bevorzugen die Münchner eine Leihe mit Kaufoption. PSG hingegen will vertraglich angeblich eine Kaufpflicht festlegen.

Als Alternative wurde Kieran Trippier von Tottenham Hotspur gehandelt. Der 33-Jährige könnte "Sky UK" zufolge im Winter zwar ebenfalls mit einer Kaufpflicht ausgeliehen werden, die zu zahlende Ablöse dürfte aus Sicht der Münchner aber günstiger ausfallen. Angeblich wurde mit dem Spieler bereits eine mündliche Einigung erzielt, der Engländer habe von seiner Seite aus grünes Licht für einen Wechsel gegeben.