Augsburg-Trainer Thorup fordert Mut gegen den FC Bayern

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

FCA-Trainer Jess Thorup will den FC Bayern ärgern

Jess Thorup, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, fordert von seinem Team gegen den FC Bayern vor allem Mut.

"Wenn wir nur daran denken zu verteidigen, werden die Bayern das Tor machen. Das klappt nicht", sagte der Däne vor dem bayerischen Derby am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Rekordmeister.

Gegen die Münchner haben die Augsburger die letzten beiden Liga-Heimspiele gewonnen. Er kenne das deutsche Sprichwort 'Aller guten Dinge sind drei', so Thorup: "Aber ich kümmere mich nicht um die Vergangenheit. Was vorher passiert ist, ist nicht so wichtig."

Vielmehr orientiert sich der FCA-Coach an der Gegenwart. Und da sieht er den FCA "auf einem richtig guten Weg". Beim 0:1 gegen Spitzenreiter Leverkusen habe der FCA "94 Minuten ein zu Null gehalten", beim jüngsten 2:1 in Gladbach "waren wir auch sehr gut mit dem Ball. Das bedeutet viel für das Selbstvertrauen." Gegen die Münchner gehe es nun darum, "wie wir die nächsten Schritte nach vorne machen".

Thorup war am Mittwochabend Augenzeuge des Bayern-Siegs gegen Union Berlin (1:0). Dass der Rekordmeister aktuell einige Probleme hat, spielt für ihn keine Rolle. Die Bayern hätten nach wie vor "hohe Qualität".

Thorup kann am Samstag aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt gesperrte und angeschlagene Niklas Dorsch steht zur Verfügung. "Er hat im Training alles mitgemacht, es sieht gut aus. Wenn er dabei ist, ist er auch ein Kandidat für die Startelf", sagte Thorup am Donnerstag.